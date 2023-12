Brankář Vitík podruhé. Je to voják v progresu, ocenil Priske zákrok hlavou

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Má na hlavě magnet? Nebo snad plánuje vystrnadit z brány Petera Vindahla a sám natáhnout rukavice? Stoper Martin Vitík podruhé během podzimu nastrčil hlavu do palby mířící přímo do brány. V Limassolu přispěl k vítězství 3:1 a postupu do jarní fáze Evropské ligy, v září uhájil triumf nad Plzní - rovněž extradůležitý pro české mistry.