Zklamaný Karabec po prohře: Jejich kvalita je tak vysoká. Co atmosféra?

Bylo to těžké?

„Musím říct, že je to mnohem složitější než ze hřiště. Na něm můžete něco ovlivnit. Ale z lavičky to nejde.“

Dvakrát jste vyrovnali, necelých dvacet minut jste hráli přesilovku. Proč jste ji neproměnili?

„Myslel jsem si, že po tom, co jsme zvládli vyrovnat, že je trošku zatlačíme. Jenže oni jsou vyspělý tým a vědí, jak tohle hrát. Proto jsme si úplně nevytvořili tlak, který jsme chtěli a měli mít proti deseti.“

Přesto jste dostali Galatasaray do úzkých, a to napadáním.

„Dívali jsme se na ně, viděli jsme, jak rozehrávají. Myslím, že tohle hrajeme dost často. Nechtěli jsme na ně nějak zakleknout, chtěli jsme hrát to svoje, co nás zdobí, což je aktivní napadání. Myslím, že se nám to povedlo, měli jsme nějaké šance. Byl to dobrý krok.“

Dokázali jste si, že můžete hrát proti velkým jménům?

„Myslím, že určitě. Tady bylo prostředí, které není vůbec příjemné, přesto jsme odvedli dobrý výkon. Ani jsme nečekali, že si vytvoříme tolik stoprocentních šancí. To může být motivace pro odvetu, že doma můžeme vyhrát.“

Zaujala vás atmosféra?

„Ještě jsem něco takového nezažil, bylo to něco neskutečného. Ale myslím, že jsme se s tím popasovali správně, nezalekli jsme se. Chtěli jsme hrát naši hru, bohužel, jejich kvalita je tak vysoká, že se to úplně nepovedlo.“

