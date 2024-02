EL: AC Milán padl v Rennes, ale jde dál. Feyenoord končí, slaví AS Řím

Finalista minulého ročníku Evropské fotbalové ligy AS Řím postoupil do osmifinále přes Feyenoord Rotterdam až po penaltovém rozstřelu. Freiburg porazil po prodloužení Racing Lens 3:2, přestože po prvním poločase prohrával 0:2, a zopakuje si loňské osmifinále. Postup slaví také AC Milán i přes prohru v odvetě v Rennes 2:3.

Jednoho ze sedmi postupujících přidělí páteční los pražské Slavii, která se jako vítěz skupiny kvalifikovala mezi posledních šestnáct týmů přímo. Teoreticky tak může znovu narazit na AS Řím, nad nímž ve skupině v obou zápasech vyhrála 2:0. Osmifinále bude na programu 7. a 14. března. Slavia bude začínat na hřišti soupeře, Sparta doma.

Pro Feyenoord je římský klub nepřekonatelnou překážkou. Během posledních tří let na AS ztroskotal už potřetí. Začalo to ve finále Konferenční ligy v roce 2022, pokračovalo vyřazením v loňském čtvrtfinále a dnes se situace opakovala.

Přitom hosté začali lépe a Mexičan Giménez jim zařídil rychlé vedení, ale Pellegrini na konci první čtvrthodiny technickou střelou z hranice šestnáctky vyrovnal. Pak už ani v prodloužení gól nepadl a rozhodoval až rozstřel. V něm nejprve selhal domácí kanonýr Lukaku, ale pak jeho slovinský spoluhráč v brance Svilar zneškodnil hned dvě střely. Mezi neúspěšnými exekutory byl i exsparťan Hancko.

Freiburg je v bundeslize po čtyřech kolech bez vítězství až osmý, ale ve dvou posledních domácích zápasech v Evropské lize nadělil soupeřům po pěti gólech, a tak byl v odvetě proti Lens favoritem. Zvláště když Racing v pohárové Evropě nevyhrál čtrnáct zápasů v řadě. Jenže Portugalec Pereira da Costa po necelé půlhodině využil zaváhání brankáře Atubulua a v nastavení prvního poločasu přehodil Wahi gólmana povedeným lobem a to by v součtu s bezbrankovou remízou z prvního zápasu hostům bohatě stačilo. Ale Maďar Sallai dvěma góly po změně stran poslal zápas do prodloužení a v něm diváky rozjásal Rakušan Gregoritsch.

Pro AC Milán je Evropská liga pravděpodobně jedinou možností, jak v této sezoně získat nějakou trofej. Po podzimním zklamání v Lize mistrů následovalo vyřazení z Italského poháru a v Serii A ztrácí na městského rivala Inter už 11 bodů. Před týdnem si doma proti Rennes vytvořil tříbrankový náskok. V odvetě sice domácí Bourigeaud odpověděl hattrickem, když dal dva góly z penalt, ale srbský útočník Jovič přesnou hlavičkou odčinil své vyloučení v nedělním zápasu v Monze a Portugalec Leao po samostatné akci z vlastní poloviny hřiště i podruhé vyrovnal.

Benfica před týdnem vyhrála v Lisabonu 2:1 díky dvěma penaltám, které proměnil argentinský mistr světa Di María, a to nakonec stačilo. Toulouse, které ve francouzské lize hraje o záchranu, už během prvního poločasu odvety přišlo o dva zraněné hráče. Největší šanci měl Nizozemec Dailinga, ale jeho střelu zastavila tyč, a tak první účast Toulouse v pohárově Evropě po 14 letech skončila.

Osmifinále se bude hrát v Lisabonu i díky Sportingu, který už před týdnem v Bernu vyhrál 3:1. V odvetě k tomu Švéd Gyökeres přidal další gól, už pátý v soutěži. Mohl dát i šestý, ale po změně stran neproměnil penaltu. Pokutový kop dostali i hosté, Ganvoula z Konga ho proměnil, ale na postup to nestačilo. Young Boys ještě nikdy portugalského soupeře nezdolali a nepovedlo se jim to ani tentokrát.

Olympique Marseille po sérii sedmi zápasů bez vítězství na začátku týdne propustil italského trenéra Gattusa a jeho nástupce Francouz Gasset začal výhrou nad Šachtarem Doněck 3:1. Hosté z Ukrajiny brzy vedli díky Sudakovově penaltě, ale Aubameyang vyrovnal. Gabonský útočník, který v létě přišel z Chelsea jako volný hráč, vede tabulku střelců se sedmi góly. Celkem jich dal v Evropské lize už 31, což je nový rekord. Pak ještě připravil postupový gól, který vstřelil Senegalec Sarr.

Mezi šestnáctkou nejlepších v Evropské lize je i Karabach a pro klub z Ázerbájdžánu je to největší úspěch v historii. Vykročil k němu už v prvním utkání v portugalské Braze překvapivou výhrou 4:2. Doma, kde prohrál jen jeden z posledních 16 pohárových zápasů, mu cestu zkomplikoval Cafarguljev, který v rozpětí čtyř minut uviděl dvakrát žlutou kartu. Početní převahu využili Fernandes a Djaló a vynutili si prodloužení. V něm se trefily oba týmy, ale pak měl ještě poslední slovo ve druhé minutě nastavení domácí Achundzade.

Odvetná utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

Toulouse - Benfica Lisabon 0:0

První zápas 1:2, postoupila Benfica.

Rennes - AC Milán 3:2 (1:1)

Branky: 11., 54. z pen. a 68. z pen. Bourigeaud - 22. Jovič, 58. Leao. První zápas 0:3, postoupil Milán.

Freiburg - Lens 3:2 po prodl. (2:2, 0:2)

Branky: 68. a 90.+3 Sallai, 99. Gregoritsch - 28. Pereira da Costa, 45.+2 Wahi. První zápas 0:0, postoupil Freiburg.

Karabach - Braga 2:3 po prodl. (0:2, 0:0)

Branky: 102. Silva, 120.+2 Achundzade - 70. Fernandes, 83. Djaló, 112. Banza z pen. ČK: 57. Cafarguljev (Karabach). První zápas 4:2, postoupil Karabach.

Sporting Lisabon - Young Boys Bern 1:1 (1:0).

Branky: 13. Gyökeres - 83. Ganvoula z pen. První zápas 3:1, postoupil Sporting.

AS Řím - Feyenoord Rotterdam po prodl. 1:1 (1:1, 1:1), na pen. 4:2

Branky: 15. Pellegrini - 5. Giménez. První zápas 1:1, postoupil AS Řím.

Marseille - Šachtar Doněck 3:1 (1:1)

Branky: 23. Aubameyang, 74. Sarr, 81. Kondogbia - 12. Sudakov z pen. První zápas 2:2, postoupilo Marseille.