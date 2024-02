Priske v emocích: Rosteme, nebojíme se nikoho. Popsal tah s Haraslínem

Podmanil si Letnou, při oslavě s fanoušky se rozdivočel, i když předtím musel otřít slzy dojetí. Ale i při chvíli euforie náhle ukázal na tým, na spolupracovníky ze štábu. Kouč Sparty Brian Priske - jak je jeho zvykem - i po vyšachování Galatasaraye z Evropské ligy mluvil o mančaftu, to je jeho mantra.

Trenére, je postup to největší ve vaší kariéře?

„Není to o mě ale o Spartě. Respekt hráčům, jak stáli při sobě. Měli jsme zranění i absence kvůli kartám, ale semknuli se a předvedli velký výkon. V součtu utkání si postup zasloužíme. Pro hráče je to fantastická příležitost.“

Ano, soupeř může být kupříkladu Liverpool.

„Upřímně, budeme hrát proti komukoli. Dobré je, že si tým uvědomil, že může hrát s těmi opravdu velkými soupeři. Jsem na kluky hrdý, momentálně se nebojí nikoho. Čekají nás dva skvělé zápasy. V náročném programu musíme ukázat kvalitu, poprat se o postup výš.“

Roste váš tým fotbalově i mentálně?

„Je tam trochu obojího, roste celkově. Poučili jsme se, získali zkušenosti, neustále se zlepšujeme. Sehráli jsme zápasy proti Dinamu, Betisu, Kodani, proti velkým týmům, to nás posílilo. Více si na hřišti rozumíme. Zároveň bych mohl zmínit individuální kvalitu hráčů v útočné fázi i v obraně. Podařilo se nám zastavit velmi kvalitní ofenzivní tým.“

Do zápasu jste šli se změnou systému. Lukáš Haraslín nastoupil v centrální pozici. Proč jste se tak rozhodli?

„Byl to náš plán hrát se dvěma hroty. Chtěli jsme přetížit jejich střed obrany, Olatunji s Kuchtou měli ztížit situaci jejich stoperům. V průběhu zápasu jsme pak přešli na naše 3-4-3. Naši hráči se skvěle adaptovali, jsou nesmírně chytří a umí si správně vyhodnotit situace. Je to o celkovém nastavení filozofie.“

Kompletní známkování Sparty si projděte zde >>>

Skvěle zahrál Angelo Preciado. Vyřešili jste konečně bolest Sparty na pravé straně?

„Nemůžu úplně souhlasit s otázkou. V mistrovské sezoně jsme neměli problém, Wiesner a Mejdr nám pomohli k titulu, podávali dobré výkony. Ángelo byl jedním z hráčů, co nás posílili. Je vidět, že má mezinárodní zkušenosti nejen z Ekvádoru, ale také z belgické ligy. I když nemá nejlepší angličtinu, dobře se adaptoval.“

Nalevo nemohl od začátku naskočit Jaroslav Zelený. Jak bylo důležité, že zvládl aspoň půlhodinu?

„Zelí byl zraněný, pak nemocný, pak si obnovil zranění. Na levé straně jsme potřebovali jeho přítomnost. Věděli jsme, že s ním můžeme počítat jen na třicet minut. Ale všichni víme, jaké má kvality, zkušenosti. Snad bude zdravý.“

Gólem a nahrávkou rozhodl Indrit Tuci. Věřil jste mu, že?

„Jsem za něj šťastný, opravdu. Přišel v posledním přestupovém okně, rychle se adaptoval. Nehrál v lize ani v Evropě od začátku, musel být nespokojený, ale vždycky za mnou přišel a říkal: ‚Trenére, budu hrát dvě, pět, dvacet minut, kolik budete potřebovat.‘ Takový týmový hráč je k nezaplacení.“