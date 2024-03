Staněk po derby může i na AC Milán! Zraněný Kolář, Slavia mění soupisku

Naskočil jako trumf do derby, ve kterém i přes pár zaváhání vychytal Slavii na Spartě důležitou nulu. A teď by mohl Jindřich Staněk zasáhnout i do Evropské ligy! Slavia na sociálních sítích informovala o tom, že kvůli zlomenině člunkové kosti vyškrtla ze soupisky pro jarní vyřazovací boje Ondřeje Koláře, kterého nahradí právě posila z Plzně.