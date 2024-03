Leao: Fotbal je magie. Ubránit ho? Zima ví jak, když se otočí bývá zle

Ačkoliv poslední zápas Evropské ligy AC Milán na hřišti Rennes prohrál 2:3, postoupil dál. Leao se opět gólově prosadil. Převzal míč na polovině hřiště, přešel přes dva protihráče, brankáře a zakončil do prázdné brány. Gól z ničeho. Přesně tak, jak to umí. Na hřišti působí, jako by stál na surfu a s lehkostí projížděl obranou soupeře. Když chytne vlnu, je k nezastavení.

Kritiku, že letos nemá taková čísla jako minulou sezonu, odmítá. „Dnešní fotbal je jen o statistikách a to se mi nelíbí. Fotbal je magie, radost… Když se lidé baví, bavím se také. Rád bych dával více gólů, ale jsem komplexní hráč, rád asistuji. Lidé, kteří se soustředí na statistiky, mě rozčilují,“ řekl čtyřiadvacetiletý křídelník pro Corriere della Sera.

A když se Leao baví, je skoro nebránitelný. Podobně jako Ronaldinho dribluje s úsměvem na rtech, je rychlý a díky své postavě i ohromně silný. Jde o velkou zkoušku pro obranu Slavie. Ve svých řadách má ale hráče, který si duely s portugalským křídelníkem vyzkoušel. David Zima měl v Turíně na milánskou hvězdu v zápase z roku 2022 dokonce osobku. Jak to dopadlo? Nabušený mančaft, který tehdy vybojoval mistrovský titul, Turínští umlčeli a remizovali s ním 0:0.

„Milán byl jedním ze soupeřů, které jsem si přál. Čeká nás velmi těžký soupeř, má spoustu hvězdných hráčů, ať už v útoku nebo ve středu zálohy. Ale nemyslím, že to bude něco neporazitelného,“ byl Zima nadšen, že si souboje bude moct zopakovat. Přestože ve Slavii hraje na levé straně, způsob, jakým si tehdy vpravo proti Leaovi vedl, může být pro Trpišovského inspirací.

Poučení číslo 1: osobní obrana se vyplatí. Kouč Ivan Jurič hrál v Turíně nesmírně odvážnou taktiku s vysokým presinkem jeden na jednoho. A věděl, že Leao je nejnebezpečnější, když je k soupeři otočen tváří v tvář. Proto Zimu instruoval, aby byl Portugalcovi neustále přisátý na zádech, a to i když si pro míč šel hluboko do hřiště.

Jak si Zima vedl? Střídavě oblačno. Ve vzduchu 188 centimetrů vysokému soupeři nic nedaroval, když se k němu dostal zezadu včas, zastavil ho i na zemi. V některých případech byl ale český reprezentant u Leaa pozdě. A pak bylo zle. V kombinaci akcelerace a síly totiž vůbec nestíhal.

Tady přichází poučení číslo 2: „Nejlepší je ho nenechat rozeběhnout, ale také je třeba ho zdvojit,“ řekl Jurič. Ve chvíli, kdy stojí Leao čelem k obránci, existuje velká šance, že se přes něj dostane. Jurič si tak dal záležet, aby v takových případech nejbližší hráč nechal svého úkolu a v dohledu pár metrů Zimu jistil.

„Mají skvělé individuality. V přípravě na ně jsme si ukazovali, že jim nemůžeme nechat ani metr volného prostoru. Něco podobného jsme si koneckonců vyzkoušeli teď v neděli,“ řekl s odkazem na ligové derby (0:0) asistent Zdeněk Houštecký. Osobní bránění technických a rychlých křídelníků? Přesně tak Slavia eliminovala sparťanské duo Haraslín–Birmančevič.

Bezgólová remíza Turína s Milánem, ale i bezgólové derby mohou být pro Trpišovského ideálními recepty. Pokud ale v Zima v něčem na portugalského „surfaře“ ztrácel, byla to rychlost. Je tak pravděpodobné, že nejdražší hráč FORTUNA:LIGY zůstane nalevo a obří zodpovědnost převezme sprinter Tomáš Vlček. S Haraslínem si poradil, teď ho čeká jinačí kalibr.