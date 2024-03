Slávisté a italská policie: druhé kolo. Pochod od Duoma bude, potvrdil Tvrdík

PŘÍMO Z MILÁNA | Mnozí slávisté určitě vyskočili radostí, když jim los osmifinále Evropské ligy přisoudil AC Milán. Ale pak se jim možná vybavil podzimní výjezd do Itálie. Vzpomínky na venkovní zápas v Římě opravdu nejsou příjemné, fanoušci si mohutně stěžovali na chování italské policie. Bude to tentokrát jinak? Možná ano. Ve středu večer se totiž podařilo vyjednat slávistický pochod z Piazza del Duomo. Věříme, že vše proběhne v pořádku s respektem k italské straně,“ napsal na sociální síť X Jaroslav Tvrdík.

Neodůvodněný zákaz největšího venkovního chorea, které kdy Stadio Olimpico mělo vidět, potupné kontroly u vstupu, držení fanoušků na stadionu 130 minut po zápase. Ne, slávističtí fanoušci prostě nezažili v Římě dobrý výjezd. Klub následně podal protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA.

Každý by si přál, aby se to neopakovalo. Zatím je to na dobré cestě. V první řadě je ale třeba zmínit, že choreo v sektoru hostí tentokrát předem zakázal sám klub, tudíž policie je z obliga. Přesto předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ve středu odpoledne fanoušky varoval před možnou předpojatostí milánských ochranných složek.

„Po nedávném výjezdu do Říma italská strana utkání považuje za vysoce rizikové a může mít pocit dílčí předpojatosti a obav. Prosíme všechny fanoušky, aby se drželi pokynů a doporučení italských úřadů, policie a pořadatelské služby AC Milán,“ napsal Tvrdík na sociální síti X a dodal: „Zdržte se také prosím nošení klubových symbolů jinde než na stadionu. Buďte opatrní!“

Policie nejdříve fanouškovský pochod ze slavného náměstí Piazza del Duomo nepovolila. Ultras „sešívaných“ mezitím ale alternativní místa na sraz před utkáním odmítly a plánovaly se na Duomo ve čtvrtek v sedmnáct hodin setkat i tak. Hrozila podobná situace jako u zakázaného srazu u Kolosea, který Tribuna Sever nakonec také stejně podnikla.

Hrozba porušení zákazu je ale zažehnána a eskalace situace. Jaroslav Tvrdík ve večerních hodinách oznámil, že policie nakonec na sraz u Duoma kývla.

„Slavii se podařilo přesvědčit italskou policii a bezpečnostní aparát UEFA k tomu, aby povolili pochod od Piazza del Duomo! Přehráli jsme jim pochod v Kosicich. Přijali naší argumentaci, ze naši fans jsou schopni oplácet respekt a důvěru stejným způsobem. Věříme, že vše proběhne v pořádku s respektem k italské straně,“ napsal na a ke cti a slávě našeho klubu!“ napsal Tvrdík na X.

Stále ale zůstává otázkou, jak bude vypadat zacházení s českými fanoušky těsně před zápasem, během něj a po něm. Existují totiž obavy, že pořadatelská služba a policie se slávisty opět nebude jednat v rukavičkách.

Odstrašujícím příkladem je nedávný zápas Ligy mistrů, který na San Siru odehrálo Atlético Madrid proti Interu Milán. Příznivci španělského celku popisovali, že byli při příchodu do svého sektoru vedeni úzkým koridorem, kde se báli umačkání. I oni si stěžovali na dlouhé čekání v útrobách San Sira po skončení zápasu. Oficiální orgán fanoušků Atlética následně oznámil, že proti Interu a pořadatelům na San Siru podnikne právní kroky.

Na konec je ale třeba zmínit, že v minulém kole Evropské ligy mezi AC Milán a Rennes žádné problémy nevznikly. Nezbývá než doufat, že jsou tentokrát obavy plané i v případě zápasu se Slavií.