Liverpool dorazil do Prahy. Klopp se fotil s fanoušky, celebritou i autobus

Stačí slova chlapa, jehož poslední střela v posvátném dresu je zapsána jako vítězný gól v penaltovém rozstřelu finále Ligy mistrů. Vladimír Šmicer ví. Musí vědět… S klubem z města nejslavnější kapely historie vyhrál pět trofejí.

Dnes říká: „Kdo je slavnější: Beatles, nebo Livepool FC? Je to pade na pade.“

Tenhle gigant dorazil do Prahy, aby pokořil Spartu v prvním osmifinále Evropské ligy. Ještě nekopl do míče a už způsobil pozdvižení. Kdy přiletí? Kde budou bydlet? Žhavila se aplikace Flightradar, sháněli se známí, kteří by potvrdili, že se parta kolem trenér Jürgena Kloppa ubytovala v Mandarinu, tak trochu nedobytném hotelu na Malé Straně.

„Je to pro nás všechny velký zápas a velká výzva. Liverpool – ikonický tým, ikonický klub s ikonickým stadionem. Naši hráči jsou ale profesionálové. Jsme tu všichni od toho, abychom odváděli svou práci a vyhrávali. Pokud si někdo chce zápas užít, může si koupit vstupenku,“ brzdil euforii měnící se v až nábožný obdiv k protivníkovi Brian Priske, trenér Sparty.

Neměl to však jednoduché. Vždyť jen smršť, jíž museli čelit hráči ohledně vstupenek, byla vyčerpávající.

„Vnímám ten boom. Je toho hodně, kolem lístků to je ale jediná nepříjemná věc,“ vyprávěl ve středu po obědě na tiskové konferenci kapitán Ladislav Krejčí. „Ale jsem rád, že zápas uvidí co nejvíc mých blízkých. Je to velice pozitivní. Jsme odměněni my i fanoušci takovým soupeřem, jaký nás čeká,“ netajil.

Hráči a realizační tým si nakonec rozdělili tisícovku míst na našlapaných tribunách. Dozajista také oni (především ti čeští) by však brali násobný počet možností. I když… Našli se tací, co to brali v klidu. „Já dostal čtyři lístky,“ usmál se klíčový záložník Kaan Kairinen. „Hodně mých známých se bude dívat v televizi. Někteří jsou i fanoušci Liverpoolu,“ vyprávěl Fin.

Jen v přenosu si museli fanoušci ostatně „užít“ předzápasový trénink Liverpoolu. Žádná osvícená Letná, nic takového. Místo toho chystali ve středu večer domácí fans mezi sedačkami choreo. V našlapaném programu, jemuž v tomto týdnu (pro Liverpoolské) vévodí víkendový střet o první místo v Premier League s Manchesterem City, Angličané minimalizovali pobyt v Česku.

Ve středu po obědě si dali přípravu v domácím tréninkovém centru. Ostře sledovaný byl Mohamed Salah, který viditelně zvládal už veškerá cvičení s týmem. Egypťan se vrátil z mistrovství Afriky s poraněným stehenním svalem a chyběl v sedmi z posledních osmi utkání.

V Praze podle insiderů naskočí spíše jako střídající. „Chci, aby nastoupil,“ podotkl Krejčí, jenž by se se Salahem na levé straně obrany potkával. Útočník totiž vede primárně své akce zprava, odtud ničí soky. „To jsou možnosti porovnávat se s těmi nejlepšími hráči. Chceme je, chceme to zkoušet týmově i individuálně,“ ujistil sparťanský kapitán. „Tohle je pro nás největší výzva,“ doplnil ho Priske.

Kdybychom to zlehčili, tak minimálně co do počtu autobusů to platí. Na Letné stály ve středu po poledni dva. Jeden z nich byl vyfocen ve středu města a ihned se z něj stal virál. Třeba tady někde bude Liverpool bydlet, to byla otázka. Zkrátka i autobus může být celebrita. Když jde o Liverpool…

Tým přistál v Praze kolem sedmé večer, borci prošli terminálem, vyfotili se s fanoušky. Pak jeho největší hvězda (sledujte tu podobnost se Spartou) trenér Jürgen Klopp sedl do auta společně se záložníkem Alexisem Mac Allisterem (mistr světa s Argentinou z Kataru) a dorazili na Letnou na tiskovku.

Slušná sestava - ale co byste od Liverpoolu čekali?