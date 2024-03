Klopp: Potrestali jsme risk Sparty. Posila od soupeře? Leda na dovolenou

Bral byste do týmu některého z hráčů Sparty?

„Já končím. To bych si ho měl vzít sebou na dovolenou.“ (rozesměje se)

Není skóre 1:5 pro Spartu kruté?

„Určitě ano. Výsledek je pro nás mnohem lepší než náš výkon. Sparta odehrála dobrý zápas. Využívala své křídelníky, nacházela v naší obraně mezery na protiútoky. My jsme zbytečně ztráceli míč, ale během zápasu jsme se přizpůsobili.“

Jak?

„O poločase jsme si řekli některé věci. I když jsme pak hned inkasovali, tak jsme měli zápas pod kontrolou. Sparta riskovala a my jsme její risk potrestali. Ale nemyslete si, že to bylo snadné. Museli jsme tvrdě pracovat. Teď poletíme domů, odpočineme si a za sedm dnů se potkáme znovu.“

Je pro vás případný triumf v Evropské lize hodně důležitý?

„Spíš bych to řekl obecně, jakou touhu máme vyhrávat. Je to skvělé. Chci vyhrávat za všech okolností. I proti Spartě jsme se snažili, bojovali jsme, nehráli jsme tady na osmdesát procent. Udělali jsme nějaké chyby, ale to je lidské. Věděli jsme, že to bude hodně intenzivní zápas a s výsledkem jsme spokojeni.“

Dva góly vstřelil Darwin Núňez, kterému se v poslední době daří. Čím to je?

„Ano, prožívá více než dobrou sezonu. Potřeboval si v Liverpoolu zvyknout. Je to fajn kluk, hraje za nás rád. Má kvality, dává góly, někdy se mu daří méně. Proto nevíme, jestli je nyní na vrcholu. Pro útočníka má jednu důležitou vlastnost. I když se netrefí, hraje dál. Hrozí soupeři, umí vytvářet prostory pro spoluhráče.“

V neděli hrajete s Manchesterem City o první místo v Premier League. Jak to vypadá s Ibrahimou Konatém, který musel v Praze střídat?

„Nevíme, jak je to s ním vážné, ale říkal, že kdyby udělal ještě jeden sprint, tak by to mohlo být špatné. Střídali jsme také Joea Gomeze, ale u něj to bylo tím, že má za sebou hodně zápasů.“