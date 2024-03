Jediný dotaz na Spartu. Klopp o novém šéfovi: Že bych zůstal? Není hloupý

Klopp po pár dnech od ligového šlágru s Manchesterem City (1:1) znovu dorazil před novináře. Důvodem k tomu bylo odvetné utkání se Spartou v osmifinále Evropské ligy (první zápas 5:1). Jenže střet s českým mistrem se odbyl jedinou otázkou: Jaká bude sestava na zápas se Spartou?

„Musíme zápas především vyhrát a vidět výsledek, kterého můžeme dosáhnout. Chceme hrát nejlepší možný fotbal,“ odpověděl Klopp. „Nejde říct v tento moment, jaká bude základní sestava. Za chvíli jdu teprve na trénink a s hráči potřebujete mluvit do poslední sekundy. Až pak uděláte to nejlepší rozhodnutí. Je potřeba postavit do sestavy nejlepší nohy pro tento zápas,“ doplnil Klopp.

Hlavní téma se stočilo k letnímu návratu sportovního manažera Michaela Edwardse, který v letech 2016 až 2022 přivedl do klubu klíčové hráče jako Virgila van Dijka, Alissona Beckera nebo Mohameda Salaha .

Tím se klub připravuje na Kloppův odchod po konci tohoto ročníku. Oba už se spolu bavili.

„Michael a já jsme měli vždy opravdu dobrý vztah. Velmi dobrý a na profesionální bázi. V době, kdy jsme tu spolu byli, udělalo se mnoho dobrých věcí,“ líčil Klopp.

Edwards byl po odchodu z Liverpoolu volný. „Michael se rozhodl dělat něco jiného. Teď je zpět a jsem za to opravdu šťastný. Dřív jsem řekl, že chci klub vidět i po mém odchodu na co nejlepších místech… A myslím, že tohle je top řešení,“ zdůraznil.

Klopp s Edwardsem se už pobavili o situaci v klubu, hráčích i budoucnosti. Ale ani řeč nepřišla na to, jestli by německý kouč nechtěl v Liverpoolu ještě pokračovat.

„Nepřesvědčoval mě, protože není hlupák. Nebylo to téma k rozhovoru,“ vyprávěl Klopp. „Dovedete si představit, že bych si to teď rozmyslel? Neříkám tyhle věci bez přemýšlení. Znamenalo by to, že si až teď uvědomuju, jak dobrý tento klub je. Ale já už to vím.“

Klopp by se mohl v Liverpoolu rozloučit hned se čtyřmi triumfy. Nedávno vybojoval Ligový pohár, ve hře je pořád v Evropské lize, FA Cupu a v Premier League je na čele tabulky spolu s Arsenalem a Manchesterem City.

„Kluci jsou v posledních týdnech celkem konzistentní, ale se všemi těmi soutěžemi jde o běh na dlouho trať a nejsme blízko ani jednoho cíle. Každopádně dobré výsledky a výkony vždy pomohou,“ poznamenal Klopp.

Zápas se Spartou proto nepodceňuje. Před odvetným utkáním si pochvaloval výkony Joea Gomeze či kapitána Van Dijka, který se dostává zpět do formy po zranění.

A bude hrát proti Letenským Salah? Klopp bleskově skočil novináři do otázky: „Nejsem si jistý, jestli by měl hrát 90 minut. Ale je připravený začít. Je tu dalších deset zápasů Premier League a doufejme, že další v pohárech. A všechny jsou stejně důležité.“

Liverpool už má tiskovou konferenci před zápasem se Spartou za sebou. Zástupci českého týmu už jsou na Ostrovech, před novináře předstoupí ve večerních hodinách.