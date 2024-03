Riziko podcenění Slavie neexistuje, říká trenér Milána. Poučil se ve Francii

PRAHA - „Rossoneri“ už si v minulém kole Evropské ligy vyzkoušeli, jaké je to jet do odvety k soupeři s náskokem. S Rennes po domácí výhře 3:0 prohráli venku 2:3, o postupu v suchém triku se tak nedalo mluvit. Po zkušenosti z Francie ale i z prvního utkání se Slavií (4:2) už bude AC Milán opatrnější. „Odveta nebude vypadat stejně,“ myslí si trenér Stefano Pioli

Do červené karty to byl na San Siru vyrovnaný zápas, poučili jste se z toho?

„Prvních třicet minut jsme si podrobně zanalyzovali. Slavia podala velice dobrý výkon, nejsem si ale jistý, že odveta bude vypadat stejně.“

Není tu nějaká podobnost se zápasem s Rennes? Vedli jste po prvním zápase 3:0 a ve druhém jste ve Francii prohráli 2:3.

„Kdybych měl srovnat oba zápasy, v Rennes jsme měli větší výhodu, v tomto zápase nás ale čeká dost podobná intenzita, útočný fotbal a rychlost. Před odvetou ve Francii jsme ligový zápas s Monzou prohráli, tentokrát jsme o víkendu s Empoli vyhráli, ale tomu nepřikládám velkou důležitost.“

Vedete v osmifinále o dva góly. Jak důležité je hráčům připomínat, aby klíčový zápas v Edenu nepodcenili?

„Takové riziko neexistuje, náš náskok je na to stále příliš malý. Soupeř má velice dobrý útok, ale vzhledem k tomu, že dohání manko, budeme mít zřejmě sami trochu více prostoru. Pro nás se žádný zápas nedá označit jako klíčový. Bereme každý stejně a musíme být proti Slavii velice pozorní.“

Anketa Jak dopadne Slavia v odvetě proti AC Milán? Opět prohraje Remizuje Vyhraje, ale nepostoupí Vyhraje a postoupí

Od úterý se řeší policejní zátah v sídle AC Milán. Zakázal jste hráčům číst noviny?

„Ne nic, jsem jim neříkal. Celý den jsem viděl, že jsou velice klidní a plně soustředění na zápas, ve kterém chtějí postoupit.“

Vrací se vám po zranění dva klíčoví obránci Fikayo Tomori a Pierre Kalulu. Je to velká vzpruha?

„Ano, jsou pro tým ohromně důležití. Jsou to rychlí, agresivní obránci, velice silní v duelech jeden na jednoho. Čeká nás ale ještě dost zápasů, takže budeme potřebovat i další hráče.“

Po utkání v Empoli jste říkal, že máte otazník jen nad jedním místem v základní sestavě. Už jste se rozhodl?

„Rozhodl jsem si to už ve středu ráno. Bylo to na základě charakteristik, které od zápasu očekávám. Je to těžké, protože možností a kvalitních hráčů máme opravdu hodně. To dobrá zpráva je, že když nevyjde varianta A, vždycky se mohu obrátit k variantě B.“