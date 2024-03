Trpišovský: Červená? Proti fotbalu. Zlatan nám vyjádřil respekt

Proti AC Milán si to v odvetě osmifinále Evropské ligy chtěl rozdat na férovku, jedenáct na jedenáct. To ale trvalo jen dvacet minut. Po červené kartě Tomáše Holeše šli slávisté opět do oslabení a postupové naděje se rozplynuly. Vyloučení Jindřicha Trpišovského hodně zklamalo. „Kouše se to hodně těžko. Holi si kryl balon a byl zády k hráči. Nechápu to, je to proti fotbalu,“ litoval. Pak ale vzpomenul i příjemné věci – debatu se Zlatanem Ibrahimovičem či Olivierem Giroudem.

Zápas opět rozhodla červená karta, kterou jste rozporoval už po utkání v Miláně. Jak jste to viděl tentokrát? Hodně jste tam nad tím debatoval s Olivierem Giroudem.

„Kouše se to hodně těžko. Připravujete se hodiny u videa na situace jedenáct na jedenáct a pak je všechno jinak. Plán je pryč. V Miláně jsem tu situaci viděl jen v reálu a mluvil trochu v emocích. Pak jsem to viděl na videu a byla to červená. Tady to ani po několikátém záběru nechápu. S Giroudem jsem si nic nevyříkával, přišel mě pozdravit, pamatoval si mě z Chelsea. Pak jsme tam spolu koukali na tu situaci a sám mi říkal, že neví, co tam rozhodčí hledá. Holi si kryl balon a byl zády k hráči. Je to složité. Je mi líto, že to totálně zkazí zápas. Nerozumím tomu. Holeš o něm vůbec nevěděl, nešel do skluzu, Calabria mu dal nohu pod nohu. Když to pak zastavíte ve videu v momentě, kdy stojí na noze, tak se rozhodl, jak to rozhodl. Nechápu to, je to proti fotbalu.“

Je pozitivum alespoň výkon Matěje Juráska?

„Rozhodně. Chtěli jsme ho tam dát dříve, ale v deseti je složité. Říkal mi, že tam naskočí a připíše si dvě áčka. Tak si připsal alespoň krásné géčko. Kdybych měl hledat pozitiva, dali jsme AC Milán tři góly v deseti. Chci poděkovat divákům, kteří fandili při prohraném zápase do poslední minuty.“

Líbilo se vám, jak tým do zápasu od začátku přistoupil?

„Měli jsme aktivní vstup do zápasu, hned jsme si vytvořili standardku, hráli nátlakově, měli jsme závary a střelu. Pak přišla červená karta. Těžko se mi zápas hodnotí, je pro mě zklamání. Těšili jsme se na velký zápas, ale prvních deset minut se prakticky nehrálo a pak bylo vyloučení. Milán pak využil své velké kvality. Nechali jsme jim spoustu prostoru, kde si to naváděli jeden na jednoho. Je mi líto, že si lidé zaplatili vstupné, těšili se na to a drtivou část zápasu jsme hráli o jednoho méně.“

Po prvním zápase vám trenér AC Milán Stefano Pioli nepodal ruku. Bavili jste se potom?

„Někdy se to stane, člověk je zklamaný ze zápasu a zmizí. Nic z toho nedělám. V neděli se mi to stalo se Zdenkem Frťalou, někde jsem zrovna byl za lidmi a pak jsme se pozdravili později. Teď mě tady Pioli před zápasem vítal. Bavil jsem se spíš s hráči, v Miláně s Alessandrem Florenzim a tady dole se Zlatanem Ibrahimovičem. Přišli sami a vyjádřili tomu, jak tým hraje, velký respekt. Svým způsobem nás i trochu litovali, že jsme hráli dvakrát v deseti. Musím říct, že si hrozně vážím, že na mě Zlatan čekal, hledal mě a vyjádřil nám respekt.“

Jste po konci v Evropě na tým hrdý?

„Jsem hrdý, udělali jsme přes dvacet bodů do koeficientu, dali jsme gól v každém zápase, skončili jsme poprvé v historii první v tabulce základní skupiny. Byly to skvělé zkušenosti proti velkým týmům, které někteří hráči neměli. Ukázali jsme, že v týmu dřímá potenciál. Ještě bych chtěl pogratulovat Plzni a trenéru Koubkovi. Alespoň jeden český tým jde dál.“

Jak se cítí Tomáš Holeš? Mluvil jste s ním?

„Vlastně jsem ho ani neviděl, teď jsem si to uvědomil. Určitě je zklamaný, znamená to pro něj trest na kvalifikace. Malickovi jsem červenou kartu mohl vyčítat, ale tady ani Tomášovi nemohu nic říct. Musíme mu pomoct. Jedna dobrá zpráva – v neděli může hrát, je čerstvý.“ (usmívá se)

