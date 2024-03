Klopp po postupu: Je divné vést 4:0 po 14 minutách. Priske? Špičkový trenér

„Reds“ šli do odvety s týden starým náskokem 5:1 z Letné. Na Anfieldu rozhodli už po 14 minutách, kdy vedli o čtyři branky. „Kluci začali zápas neuvěřitelně dobře, šli po nich a dali krásné góly. Je divné, když po 14 minutách vedete 4:0. Utkání bylo od té chvíle zvláštní. Jak pak můžete zůstat dychtiví?“ prohlásil Klopp.

„Odehráli jsme ale dobré, zábavné utkání. Na Anfieldu jsme už zažili různou atmosféru. Mám radost za nás všechny, i za diváky, že to nebyl nervy drásající zápas jako obvykle. Všichni můžou jít domů s normální tepovou frekvencí, tak by to čas od času mělo být. Nebude to tak ale pořád. V neděli to bude jiné utkání a máme tři dny se na něj připravit,“ připomněl šestapadesátiletý Němec blížící se souboj na hřišti Manchesteru United ve čtvrtfinále Anglického poháru.

Fanoušci si alespoň užili výlet

Po utkání mluvil s Priskem. „Brian je špičkový trenér. Už jsme proti sobě předtím stanuli. Sparta má jasnou představu, jak chce hrát, má spoustu dobrých hráčů. Mezi našimi týmy je rozdílná kvalita, to bylo před utkáním jasné. Tak je tomu vždycky: pokud tým s vyšší kvalitou ukáže dobrý přístup, což se nám povedlo, tak je to ošemetné. Jak pak to mužstvo může mít šanci?“ uvedl Klopp.

„Dlouho jsem v Německu pracoval pro menší klub, ne že by Sparta byla malý klub, ale pracoval jsem v Mohuči. Můžete vyhrát, ale potřebujete trochu pomoci i od soupeře. A dnes jsme Spartě neposkytli žádnou pomoc. Kluci ukázali naprosto špičkový přístup, takže to pro Spartu bylo těžké a víme, jak se to v takovém případě může vyvinout,“ podotkl někdejší trenér Dortmundu.

Obhájci českého titulu prohráli tři soutěžní zápasy po sobě se skóre 2:15, mezi porážky s Liverpoolem se „vměstnal“ ligový debakl 0:4 v Plzni. „Pro Spartu je to těžký týden, ale její fanoušci si alespoň užili výlet sem. Také si vzpomenu na to, jak se chovali u sebe doma, což bylo skvělé. Nepochybuju, že se s tím Sparta nevyrovná správným způsobem. Bojuje o titul,“ mínil rodák ze Stuttgartu.

V 65. minutě obdržel žlutou kartu za protesty. „V první řadě jsem dostal žlutou, jelikož jsem idiot. Chtěli jsme vystřídat a čtvrtý rozhodčí to signalizoval, ale hlavní nechal ve hře pokračovat a dostali jsme (Jarell Quansah) žlutou kartu. Ta mi ale nevadila. Bál jsem se, že se Conor Bradley mohl v souboji předtím zranit. Trochu mi v tu chvíli v hlavě přepnulo. Předtím i potom jsem byl v klidu, jen v tu chvíli mi to trochu ujelo,“ řekl Klopp, který po sezoně na vlastní žádost v klubu po devíti letech skončí.