Holešovo vyloučení? Úlet. Zákrok nemá žádné aspekty na červenou

Fotbalová veřejnost u nás kolikrát volá po červených kartách, kdy by být nemusely. A podle UEFA ani neměly. Metr v evropských pohárech je zpravidla benevolentnější než v naší lize. Ožehavá situace ze 17. minuty odvety osmifinále Evropské ligy Slavie s AC Milán ale mezinárodní trend poslala do koše. Sudí a hlavně VAR hrubě chybovali.

Pojďme si moment zrekapitulovat, díky tomu si určíme povahu zákroku. Davide Calabria chtěl vyvézt míč, ale zapomněl ho za sebou. Rychle ho dostoupil Tomáš Holeš, který měl v úmyslu zády pokrýt balon před dotírajícím soupeřem.

Calabria se ještě v poslední chvíli snažil vypíchnout míč pro sebe a strčil pod Holešovo chodidlo svou nohu. To slávistický kapitán nečekal a při došlápnutí na zem místo na trávník trefil Calabriův nárt a patou přední část kotníku. Slávista nevystrkoval podrážku nikam stranou, pokračoval v přirozeném pohybu, vůbec nevěděl o soupeři.

Švédský rozhodčí Glenn Nyberg v první chvíli odpískal faul a neukázal Holešovi ani kartu. Pak ale sudího povolal k monitoru nizozemský VAR Dennis Higler a hlavní arbitr po zdlouhavém přezkumu nakonec přece jen přisoudil Holešovi červenou kartu.

Přísná červená pro Holeše? U nás by se k VARU ani nešlo, říká Hušbauer Video se připravuje ...

Švéd mohl jít proti doporučení VAR, primární rozhodnutí je na hlavním rozhodčím. Rozhodcovské komise ale po celém světě doporučují sudím, aby byli spíš sjednocení. Když už tedy rozhodčí jde k monitoru, v drtivé většině dá na názor kolegy.

Zjednodušeně řečeno, Higler tu sice natlačil Nyberga do chybného rozhodnutí, ten se ale neměl nechat zviklat. Holešův zákrok nebyl veden v jakkoliv vysoké intenzitě. Dopad se odehrál nízko u země, soupeři se vůbec neprohnul kotník.

A to je to nejpodstatnější. Pro zákroky vedené do kotníku a pod něj, což je i tento případ, je u červené karty určující a naprosto zásadní, jestli se hráči prohne kotník. Pokud ani trochu, měla by být udělena žlutá karta. V podstatě by tedy napomenutí mělo být učebnicové - za bezohlednou hru. Fotbalista je přece jen zodpovědný za svůj pohyb, byť tady šlo o nešťastnou shodu okolností.

U případů, jako je ten Holešův, to ale dokonce jde ještě dál. Zákrok je natolik žlutý, že i kdyby sudí na hřišti udělil červenou kartu, měl by zasáhnout VAR. A doporučit červenou odvolat a místo ní přisoudit hráči žlutou.

Stačí se podívat na instruktážní videa pro sudí a média z minulé zimy. Zákrok, který je ekvivalentní tomu Holešovu - tedy případ, kdy by sudí měl místo červené udělit žlutou na doporučení VAR - je v lecčems ještě ostřejší než ten ze strany slávistického kapitána.

Je třeba zmínit, že každý podobný zákrok má nějaké aspekty na žlutou kartu a nějaké zase pro červenou. Někdy je v těchto situacích tak obří intenzita, že všechny ostatní aspekty pro žlutou jdou stranou. To ale nebyl tento případ.

Za poslední rok se přitom metr v Evropě podle informací deníku Sport a webu iSport.cz ještě o něco rozvolnil. O to křiklavější je úlet nizozemského videoasistenta. A stejně tak švédského sudího.