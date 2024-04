Český hit Evropské ligy: Schick vs. Souček. Kadlec věří Leverkusenu

Nejsledovanější čtvrtfinálová partie Evropské ligy v tuzemsku? To není složité tipovat. Na německého favorita z Leverkusenu s Patrikem Schickem a Matějem Kovářem bude chtít vyzrát duo Tomáš Souček a Vladimír Coufal z West Hamu. Mohlo být ještě veseleji, jenže Adam Hložek je čerstvě zraněný. Zbylý kvartet je však připraven a do základu mají všichni poměrně blízko.

Jsou to hodně rozdílné sezony pro české barvy na anglické i německé frontě. Leverkusen v bundeslize nevídaně vládne. Škoda jen, že Kovář si teprve větší šanci vydupává a Schick byl dlouho zraněný. Na straně West Hamu platí Souček a Coufal za jedny ze základních pilířů Moyesových plánů, ale Hammers se někdy plácají v suterénu svých možností a nadmíru inkasují.

Z potíží se jim však daří opakovaně vybruslit. Taky je třeba mít na paměti, že londýnský klub po loňském triumfu v Konferenční lize prostě pohárovým sítem umí proniknout. Kladivářům v anglické lize navíc patří 7. místo. Nabízí se řečnická otázka. Lze vůbec dělat víc?

V současném rozpoložení je Leverkusen jen složitě porazitelný. Natahuje dál sérii 41 utkání bez porážky a v sázce je treble. Momentálně je pro Bayer Evropská liga prioritou. Na finále německého poháru totiž dojde až koncem května a v bundeslize už chybí jen štempl na mistrovský sen. Přitom se bavíme o klubu, kterému řada oborníků i laiků ještě nedávno říkala posměšně „Neverkusen“ s odkazem na fakt, že Bayer býval často přinejlepším druhý.

„Je neuvěřitelné neprohrát tolik zápasů na jakékoliv úrovni. Ta přezdívka se táhla od doby, kdy prohrávali všechna finále. Já za to nemohl, ale sám jsem pak byl s Bayerem ve finále německého poháru a skončili jsme druzí v lize. Teď už jim bundesliga nejspíš nemá kam utéct. V neděli tam budu na zápase proti Brémám a samozřejmě se těším,“ prozradil někdejší reprezentant Michal Kadlec, který hrál za Bayer v letech 2008–13.

Schick vs. Souček

Teď se proti sobě postaví lídři národního týmu. Zejména německá média jsou přesvědčena, že v základních sestavách nastoupí všichni čtyři Češi. Tomáš Souček nosí v reprezentaci kapitánskou pásku a v Premier League si vydobyl respekt. Vždyť hned na konci prvního půlroku v Londýně, kdy ve West Hamu ještě hostoval ze Slavie, pomohl skvělými výkony k udržení v nejvyšší soutěži.

„Přijít do Premier League a hned podávat takové výkony není snadné. Nejsem si jistý, že bychom se bez Tomáše mezi elitou udrželi,“ pravil kouč David Moyes na konci sezony 2019/20. Někde tam hledejme počátky pouta, které je dodnes mezi oběma silné. Když už dojde na kritiku skotského trenéra v Anglii, a že jí místy bývá skutečně dost, Souček za šéfem lavičky stojí.

Však je taky kapitán české reprezentace nadále v kurzu. Jen dvakrát nenastoupil v Premier League v základu. Když v létě odcházel z klubu Declan Rice do Arsenalu, vedení přivedlo Součkovi konkurenty v podobě Edsona Álvareze a Jamese Warda-Prowse.

SESTŘIH: Wolverhampton - West Ham 1:2. Rozhodl kuriózní gól! Dvě penalty, VAR odvolal branku v nastavení Video se připravuje ...

V zimě přibyl i host z Manchesteru City Kalvin Phillips. Jelikož je ve středu pole doma i Lucas Paquetá, čekalo se, jak to Moyes poskládá. Mnohdy je schopen postavit od začátku všechny čtyři a plán funguje vzhledem k tomu, že zejména Ward-Prowse se dokáže přizpůsobit potřebám týmu.

O pozici Patrika Schicka v Leverkusenu se stále spekuluje, protože Xabi Alonso jej za poslední kalendářní rok dobrých devět měsíců postrádal. A když už se Schick uzdravil, jeho místo na marodce zabral Victor Boniface. Nyní už má španělský kouč oba hlavní útočníky k dispozici.

„Pořád si myslím, že Schick je útočník číslo jedna. A ještě je tam Španěl Iglesias. Sílu Leverkusenu vidím i v tom, že je Alonso dobrý psycholog. Tým má vyrovnaný a evidentně věří všem,“ říká Kadlec.

Schick vartoval proti Unionu o víkendu jen na střídačce, aby byl čerstvý na úvodní bitvu proti West Hamu. „Je nutné být trpělivý a věřit, že šance přijde. Prokázal, že je připravený. Patrik se v posledních zápasech trefil a hodně nám pomohl. Je to i pro něj moc důležité,“ hovořil o Schickovi po vydřené výhře nad Hoffenheimem Alonso.

Tip Michala Kadlece „Myslím, že postoupí Leverkusen. Podle mě si přenesou do toho dvojzápasu takovou tu pohodu, ve které jsou celý rok. Pasuju je na jednoho z hlavních favoritů na celkovou výhru v Evropské lize.“

Coufal ve stínu Grimalda

Vladimír Coufal na druhé straně střídá špičkové výkony s matnými. Ve vzduchu je taky jeho snaha o vylepšení smlouvy v Londýně. Mluvit pro něj může i fakt, že se sedmi asistencemi je nadále společně s Pedrem Porrem z Tottenhamu druhý nejlepší v této statistice mezi obránci v celé Premier League. Lépe je na tom jenom bek Newcastlu Kieran Trippier s deseti přihrávkami na gól.

Coufalova statistika však na východním břehu Rýna nikoho příliš nedojme. Za Bayer totiž válí momentálně nejproduktivnější obránce napříč top evropskými soutěžemi. Alejandro Grimaldo má na pažbě už 11 gólů a 15 asistencí a je s podivem, že třeba ve španělské reprezentaci dostává příležitost jen sporadicky. Zajímavostí je, že Coufal měl v zimně 2023 do Leverkusenu namířeno. O zájmu Němců se minimálně spekulovalo, ale rodák z Ludgeřovic zůstal věrný West Hamu.

Kovář v souboji dvojek

Na straně Kladivářů je jasno, Francouze Areolu nepustí do brány poranění třísel. Zaskočit tak bude muset polský veterán Lukasz Fabiaňski, na kterého až v této sezoně padla pozice dvojky. Pro něj by to však neměl být problém. Zkušeností má spoustu a půjde o čtvrtý zápas v řadě, který absolvuje.

U Matěje Kováře o takovou jistotu nejde. Pokud ale Alonso nepovolí a zůstane věrný modelu, že Fin Hrádecký má předplacenou ligu a Kovář poháry, může se český gólman těšit na jedno poprvé: nikdy dříve nenastoupil v soutěžním zápase proti celku z Premier League. Součástí Manchesteru United byl od roku 2018, ale mezi rudými ďábly ani jinde na hostování se konfrontace s ostrovní elitou v ostrém klání nedočkal.

Adam Hložek v této sezoně:

V bundeslize: 22 zápasů (2 góly + 0 asistencí). V průměru 16 minut na zápas

V Evropské lize: 7 zápasů (2 +1). 50 minut na zápas

V německém poháru: 3 zápasy (3+ 1). 37 minut na zápas

Patrik Schick v této sezoně:

V bundeslize: 14 zápasů (5+2). 57 minut na zápas

V Evropské lize: 5 zápasů (5+0). 31 minut na zápas

V německém poháru: 3 zápasy (1+1). 48 minut na zápas

Matěj Kovář v této sezoně:

V bundeslize: 1 zápas – 1 čisté konto

V evropské lize: 7 zápasů – 3

V německém poháru: 4 zápasy – 1

Tomáš Souček v této sezoně:

V Premier League: 31 zápasů (6+1). 79 minut na zápas

V Evropské lize: 8 zápasů (2+1). 62 minut na zápas

V FA Cupu: 2 zápasy (0+0). 90 minut na zápas

V ligovém poháru: 3 zápasy (1+0). 90 minut na zápas

Vladimír Coufal v této sezoně:

V Premier League: 30 zápasů (0+7). 87 minut na zápas

V Evropské lize: 5 zápasů (0+0). 90 minut na zápas

V FA Cupu: 2 zápasy (0+0). 70 minut na zápas

V ligovém poháru: 2 zápasy (0+0). 81 minut na zápas