ZNÁMKY: Kovář bez práce, Schickovi chyběl gól. Coufal a Souček se svezli

Jak si vedli Češi v duelu Leverkusenu s West Hamem? • FOTO: koláž iSport.cz

Velký mač pro českou kopanou na scéně Evropské ligy je minulostí. Respektive jeho první poločas. Leverkusen vyhrál na úvod čtvrtfinálové řežby s West Hamem 2:0. Ona to vlastně řežba nebyla. Přijel totiž dávno vychladlý anglický čajíček. Hammers působili odevzdaně a Bayer toho využil, což se odrazilo i ve známkách všech čtyř Čechů, kteří do zápasu zasáhli od úvodního hvizdu. Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.