Bayer má REKORD! Hložek klel při šanci, Schick byl u vyrovnávací akce

Fotbal hraje 22 lidí a vždy vítězí Němci. Slavný výrok lze parafrázovat směrem k Bayeru Leverkusen. Německý šampion slaví postup do finále Evropské ligy. Doma v úžasném dramatu otočil zápas s AS Řím, remíza 2:2 znamená vstupenku do Dublinu proti Atalantě. V zápase byli vidět tři čeští reprezentanti. Matěj Kovář, Adam Hložek a Patrik Schick přispěli k tomu, že Bayer neprohrál v sezoně už 49. zápas po sobě a překonal 59 let starý evropský rekord Benfiky Lisabon.

Projet bez porážky sezonu, kde nastupujete ve třech soutěžích, se zdá nemožné. Unglaublich, jak by řekli Němci. Jenže Bayer Leverkusen sahá na neskutečný milník. Ve čtvrtek zvládl semifinálovou odvetu proti AS Řím, kde dohnal dvougólové manko a po remíze 2:2 vybojoval postup do finále.

„Jsme šťastní, že jsme postoupili,“ vydechl si po čtvrtečním dramatu trenér Xabi Alonso, který vede aktuálně možná nejlepší celek v Evropě. „Jako výsledek téhle sezony nás čekají dvě finále v jednom týdnu. Po druhém gólu od AS jsme dneska ukázali ohromný charakter. Podíval jsem se na hráče a viděl, že chtějí víc. Pořád máme šanci vyhrát tři trofeje a mí chlapci si všechny tři zaslouží,“ pravil legendární španělský záložník, který v klubu pomohl stvořit zázračnou sezonu.

Do čtvrtečního dramatu výrazně promlouvali i tři čeští reprezentanti. Matěj Kovář stabilně nastupuje v bráně na evropské scéně. Odchytal solidní utkání, v úvodu odolal nepříjemnému nájezdu silného Romela Lukaka. Proti dvěma penaltám neměl nárok. Postup si po zápase nesmírně užíval, pod kotlem věrných příznivců zpíval vítězné chorály.

Podruhé za sebou dostal šanci v základu Adam Hložek. Po zranění se blýskl proti Frankfurtu třemi asistencemi, kouč Alonso na něj ukázal i v semifinálové odvetě. Na hrotu odehrál solidní zápas. Hlavně v první půli patřil k nejaktivnějším domácím hráčům, ve vápně se dostal k mnoha nebezpečným zakončením. V největší šanci jeho povedený volej skvěle vychytal srbský gólman Mile Svilar. V televizních záběrech bylo vidět, jak si zaklel, z úst mu vylétla česká nadávka.

Český reprezentant měl velkou smůlu. Po půlhodině hry se k jedné situaci v domácím vápně vrátil hlavní sudí Danny Makkelie. Po upozornění od VARu běžel k monitoru, odhalil Hložkovu ruku a zapískal penaltu. Nešťastný zákrok ve výskoku mohl těžko ovlivnit, každopádně AS penaltu proměnil a dostal se do vedení 2:0. V tu chvíli zápas směřoval do prodloužení.

Hložka nahradil v 74. minutě Patrik Schick. Český kanonýr se okamžitě zapojil do útočných manévrů. Bayer po vlastní brance Gianluky Manciniho snížil, jednobranková prohra domácím stačila k postupu. Jenže tým chtěl víc – natáhnout šňůru bez porážky a překonat letitý rekord Benfiky Lisabon.

Schick byl u vyrovnávací akce v nastavení. Běžela 97. minuta. Při rychlém kontru náběhem strhl obránce na první tyč a udělal prostor Josipu Stanisičovi, který perfektní zasekávačkou a zakončením na zadní tyč v jedné z posledních možností zápasu srovnal na konečných 2:2.

„Dostat se do finále je skvělý pocit. Dneska jsme museli tvrdě pracovat, hodně jsme o výsledek báli. Ale nakonec jsme si výsledek zasloužili. Teď se musíme intenzivně soustředit na Atalantu. Dostat se do finále pro mě osobně něco znamená, ale není to všechno. Hlavní je finále vyhrát, a to se nám ještě nepovedlo,“ řekl po utkání záložník Leverkusenu Jonas Hofmann.

V dechberoucí jízdě má Bayer před sebou ještě čtyři zápasy – ligové v Bochumi a s Augsburgem, po němž proběhne mistrovská korunovace. V posledním týdnu klubové sezony čekají mužstvo dvě finále – v Dublinu proti Atalantě a na závěr domácí pohár proti Kaiserslaurernu.