Los EL ONLINE: Plzeň čeká, Sparta zná dvojici pro případ vypadnutí

Fotbalisté Plzně by se ve 3. předkole Evropské ligy mohli opět utkat se Ženevou, kterou v březnu vyřadili v osmifinále Konferenční ligy • profimedia.cz

Po startu ligové sezony se pro české fotbalové kluby rozjíždí také ročník v evropských pohárech. Fotbalisté Plzně se v pondělí odpoledne dozví, s kým se střetnou ve 3. předkole Evropské ligy. Viktorii se nabízejí přijatelné týmy. Mohla by se znovu utkat se Ženevou, kterou v březnu vyřadila v osmifinále Konferenční ligy. Ve hře je rovněž Kryvbas Kryvyj Rih z Ukrajiny či jeden z dvojice Corvinul (Rumunsko) / Rijeka (Chorvatsko). Pokud by fotbalisté Sparty vypadli se Shamrockem, ve 3. předkole Evropské ligy by hráli s poraženým z duelu Celje - Slovan Bratislava. ONLINE přenos z losování sledujte na iSport.cz.