Plzeň - Hearts 1:0. Viktoria urvala výhru, rozhodl vlastenec v závěru

Fotbalisté Plzně v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Evropské ligy doma udolali Heart of Midlothian 1:0 gólem v poslední z šesti nastavených minut. O vítězství favorizovaných Západočechů v duelu třetích celků svých domácích soutěží z minulé sezony rozhodla vlastní branka střídajícího Daniela Oyegokeho, který si srazil míč do sítě v souboji s Jhonem Mosquerou. Odveta se odehraje v Edinburghu za týden.

Viktoria udržela neporazitelnost v sezoně a v osmém soutěžním utkání tohoto ročníku posedmé zvítězila. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka usilují o pátou účast v hlavní fázi Evropské ligy a první od sezony 2017/18. Za postup by inkasovali bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). V případě vyřazení by přešli do základní části Konferenční ligy, s níž je spojena prémie 3,17 milionu eur (80 milionů korun). Západočeši budou mít o víkendu volno, před odvetou ve Skotsku si nechali odložit nedělní duel nejvyšší soutěže s Olomoucí.

Plzeňský trenér Koubek nasadil až na jeden post stejnou základní sestavu jako ve vítězné domácí odvetě 3. předkola proti Kryvbasu Kryvyj Rih. V ofenzivě po brance ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže v Českých Budějovicích dostal šanci Jirka a na lavičce tentokrát začal Slončík.

Po opatrnějším úvodu jako první zahrozili Západočeši, proti Havlově hlavičce zblízka ale v 18. minutě zasáhl jednačtyřicetiletý gólman Gordon. O dvě minuty později po Šulcově střele z vápna za již překonaným brankářem odvrátil míč záložník Grant.

Ve 35. minutě po Jirkově centru hlavičkoval těsně vedle Havel a Vašulínův pokus zblokoval obránce. V závěru první půle začali hrozit i hosté, které hnal dopředu vyprodaný "kotel" fanoušků. Ve 39. minutě si zaběhl za obranu Vargas, pokusil se přelobovat gólmana Tvrdoně, ale vracející se Dweh odvrátil.

Poté měl dvě dobré šance krátce po sobě Shankland. Kapitán Hearts ale Tvrdoně nepřekonal ranou z hranice vápna ve 44. minutě ani chvíli nato, kdy domácí gólman jeho pokus vykopl. Hearts zahrozili i krátce po změně stran, Vargas však po brejku přestřelil.

Na opačné straně se v 54. minutě probil do pokutového území Červ a vypálil Šulc, Gordona však zblízka nepřekonal. Trenér Koubek dvakrát vystřídal a na trávník poslal Cadua a trochu překvapivě mladíka Bella.

Západočeši se jen složitě dostávali přes obranu hostů. Když už se to v 78. minutě povedlo Šulcovi, trefil jen soupeře do hlavy. Hearts příliš nepřipomínali tým, který od poloviny května nezvítězil a o víkendu vypadl v Ligovém poháru na stadionu druholigového Falkirku.

V druhé půli srdnatě bránili a nedávali favoritovi příliš prostoru. Přesto se nakonec Viktoria vítězného gólu dočkala. Za polovinou nastaveného času se ještě Šulcův centr snesl podél brankové čáry mimo, ale v poslední minutě nacentroval Cadu a další střídající hráč Mosquera donutil důrazem Oyegokeho k vlastní trefě. Míč se odrazil do sítě od tyče.

Západočeši prodloužili dvě dlouhé úspěšné série. V předkolech pohárů nenašli přemožitele už 15 zápasů po sobě a doma na evropské scéně v posledních 10 duelech neinkasovali.