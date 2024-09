Česká stopa ve Frankfurtu: ódy na střelce Fenina i Durosinmiho trauma

Martina Fenina si ve městě stále váží. Před více jak šestnácti lety, jako dvacetiletý klučina a nedávný vicemistr světa do 20 let, vtrhl do velkého fotbalu. Na hřišti Herty nasázel v prvním ligovém zápase hattrick a zapsal se do srdcí místních fanoušků.

„Je to pro ně jméno, pojem, který rezonuje. Zaprvé dal v premiéře v bundeslize tři góly, tím se zapsal do historie Frankfurtu. Druhou věcí jsou jeho eskapády. Fanoušci si ho stoprocentně pamatují,“ řekl expert Sportu Petr Ruman, který má německý klub dobře zmapovaný.

Fenin strávil ve Frankfurtu období 2008 – 2011, na grandiózní start už nenavázal. Kariéra nadějného forvarda upadala, problémy s alkoholem a jiné skandály plní dodnes rubriky společenských deníků. Pád z okna nebo požár v bytu byly největší aféry spojené s divokým obdobím hráče, který zahodil svůj nesporný talent.

„Víme o něm moc dobře, když tady byl před dvěma lety, fanoušci ho vítali jako legendu, dobře si ho pamatují,“ usmíval se při dotazu Sportu po středeční tiskové konferenci sympatický mladík se jmenovkou Alex, jeden ze členů mediálního týmu Eintrachtu. Fenin v nedávné době jezdil s fanoušky Eintrachtu na výjezdy, na jaře před dvěma lety se zapletl do konfliktu s policií v Barceloně při čtvrtfinále Evropské ligy, kterou klub ve slavné sezoně celou vyhrál.

„Tady ho fanoušci pořád milují, je škoda, že to s ním dopadlo takhle. Pořád je to můj kamarád,“ řekl Bartosz Niedzwiedzki, který už 20 let pracuje v Eintrachtu jako tiskový mluvčí klubu.

Známý německý klub má s českými hráči zkušenosti - ze Sparty přestoupil v létě 2013 s velkou pompou Václav Kadlec, pořádně se neprosadil. V klubu nastupovali také vicemistr Evropy 1996 Karel Rada a někdejší útočník Liberce nebo Sparty Josef Obajdin.

Velmi blízko byl transfer Rafia Durosinmiho z Plzně, což je před čtvrtečním duelem v obrovité Deutsche Bank Park Areně obzvlášť pikantní. Kluby byly v lednu dohodnuté na přestupu mladého útočníka z Nigérie, suma včetně bonusů přesahovala magických deset milionů eur (250 milionů korun). „Když jsem studoval Eintracht, pochopil jsem, proč Durosinmi přesně zapadal do klubové filozofie,“ uznal plzeňský trenér Miroslav Koubek během středeční tiskové konference.

Nadějný forvard se zranil téměř před rokem v říjnu v Liberci, i přesto ho německý klub chtěl. Kluby už si v zimní pauze plácly, Durosinmi měl takřka před focením v novém dresu. Jenže neklapla zdravotní prohlídka a celá transakce šla k ledu.

Durosinmi musel na druhou operaci, aby byl po zdravotní stránce stoprocentně nachystaný na případný přestup v budoucnu. Obětoval svému snu rok bez fotbalu, ale jeho návrat se pomalu blíží.

Poslední měsíce rehabilitoval na specializované klinice ve Švýcarsku, podle informací Sportu by měl už v říjnu začít běhat. Když vše půjde dobře, ještě před koncem podzimní sezony se připojí k týmu a naskočí do plného tréninku. Návrat k ostrým zápasům nechce nikdo uspěchat a vše je směřováno na příští kalendářní rok.

O návrat do velkého fotbalu se Durosinmi pokusí velmi pravděpodobně až na jaře…