Trpišovský poslal na hřiště tajemný vzkaz: Wallem se s nikým nepohádal

PŘÍMO Z RAZGRADU | Dost času strávil Jindřich Trpišovský vysvětlováním okamžiku z dvacáté minuty, kdy si k lajně zavolal Tomáše Holeše a předal mu tajemný papírek. Co na něm stálo? „Ať hrajeme líp,“ rozesmál se slávistický kouč v první reakci. Pak vysvětlil, o co šlo. A při odchodu z tiskové konference českým novinářům klíčovou depeši, která zásadně změnila charakter utkání, ukázal. „Nečekejte nic objevného,“ naoko varoval. Slavia porazila v úvodním zápase Evropské ligy bulharský Ludogorec 2:0. Příští týden pokračuje domácím střetnutím s Ajaxem.

Kde se zápas zlomil?

„Myslím, že od dvacáté minuty se nám podařilo překlopit duel na naši stranu a soupeře větším držením míče zatlačit. Fyzický výkon nám dopomohl ke kontrole hry, tempo vyhovovalo víc nám, než soupeři.“

Právě ve dvacáté minutě jste předal tajemný lístek Tomáši Holešovi. Co na něm bylo?

„Ať hrajeme líp.“ (rozesměje se) Ale vážně. Šlo o úpravu rozestavení. A taky, jakým způsobem si máme počínat v zakládání útoků. Prostě jsme přešli z trojky vzadu na čtyřku. Karel Brückner jednou řekl, že základní rozestavení končí s prvním písknutím do píšťalky. Tak to přesně je. Ludogorec zakládal akce jinak, než jsme čekali. Proto jsme museli změnit rozestavení, od té chvíle jsme vytvářeli mnohem větší tlak na soupeře. Vyšlo nám to.“

V základní sestavě se překvapivě objevil Conrad Wallem, který byl v létě na odchodu. Jak s šancí naložil?

„Zvládl to velmi dobře, hrál na jednoho z nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Až na dvě situace dozadu, kdy mu pomohl Holeš, odehrál slušný zápas. Dlouho nehrál, navíc šel hrát přes nohu na druhou stranu. Bylo znát, že situace pod presinkem jsou pro něj trochu jiné. Zvládl celý zápas, což je fajn, byť na konci toho měl plné zuby. Ale potřebovali jsme v sestavě hráče, který dobře brání, má intenzitu a rychlost. O jeho příběhu už se řeklo a napsalo dost. Někde jsem si přečetl, že měl mít hádku s námi trenéry. To není pravda. Chtěl přestoupit, s nikým se nepohádal. Byl to čistě jeho postoj, proto nebyl na soupisce. Ten příběh je pryč, zůstal. Dneska pomohl sobě i týmu. Nebyl Douděra, zvládl to skvěle.“

Jak si pomohl Matěj Jurásek?

„Mates také hodně. Rozhodli jsme se nastoupit jen s jedním hrotem, vzniklo jedno místo a my se rozhodli pro něj. Přemýšleli jsme, že typologicky by to mohl být zápas pro něj. Že to nebude taková řežba jako v lize a on se dostane do příležitosti na posledních třiceti metrech, kde je silný. Prvních dvacet minut se dostával do defenzivy, jednou mu tam utekl jeho hráč, ale jinak bylo vše v pořádku. Po období, které to pro něj nebylo úplně šťastné, pracoval dobře dozadu, obětoval se. Jsem za něj rád, jeho největší problém je v konzistenci výkonů.“

Cítil jste, že je od první minuty v zóně?

„Ano. On cítí konkurenci, hráčů na jeho pozici máme hodně, navíc hrají dobře. Konkurenci vnímá a dnes předvedl výkon, který od něj chceme. Přidal i emoční stránku. Pokud tohle spojí, rvavost a komplexnost, musí mu to pomoct k zahraničnímu angažmá, kam logicky směřuje. Dnes bojoval o místo na slunci a povedlo se mu to.“

Na stadionu nebylo příliš diváků, atmosféra byla spíše komorní oproti tomu, co znáte z Edenu. Měli jste problém dostat se emočně do zápasu?

„Slabší kulisa byla specifikem zápasu, ale nemyslím, že šlo o náš zásadní problém. Dvacet minut jsme se těžce rozběhávali. Nevím, zda to bylo programem, nicméně po patnácti minutách jsem si říkal, že jsme měli udělat víc změn. Možná se na nás podepsala nervozita z úvodního utkání. Některé situace jsme řešili jinak, než po prvním gólu. To jsme byli mnohem sebevědomější.“

Jak důležité je první vítězství?

„Hodně. Program v Evropské lize máme náročný, za týden hostíme Ajax, pak nás čekají dva výjezdy, do Frankfurtu a do Bilbaa, což bude hodně těžké. Proto šlo dnes o obrovsky důležitý zápas. Nový formát nás tlačí dělat maximum bodů. Naším cílem je pokračovat i na jaře. Chceme zvyšovat klubový i národní koeficient.“