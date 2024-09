Jurásek v Razgradu: odměna za dřinu a prokletí základu. Přimluvil se i Bořil

Je vždy zklamaný, když jeho jméno není na soupisce základní sestavy. Ale u Matěje Juráska to má svůj důvod. Přídomek supertalenta se s ním táhne už nějakou dobu, ale nedá se říct, že by ho v jednadvaceti letech dokázal prodat. Vždy jde jen o lehký nádech formy, který zase zmizí. V Razgradu se za něj u trenéra přimluvil i Jan Bořil a mladík šanci dostal. Jeho gól je výsledkem tvrdé práce. „Po období, které pro něj nebylo úplně šťastné, se obětoval,“ řekl Jindřich Trpišovský.

Bylo to víceméně mezi ním a Ondřejem Lingrem. Debaty o tom, zda Jurásek vyběhne, byly v posledních dnech ve Slavii velkým tématem. Proběhla komunikace i mezi hlavní spojkou realizačního týmu s kabinou – kapitánem Janem Bořilem.

„Komunikujeme spolu, takže i nějaké slovo v tom mám,“ smál se obránce na dotaz, jestli má nějaký vliv na sestavu. „Bavili jsme se o tom hodně s trenéry, jestli ho postavit a shodli jsme se na tom, že tento zápas je pro něj jako dělaný. Běhal dozadu a ofenzivně byl nechutný, dal gól, jsem rád, že to zvládl,“ dodal.

Že měl Bořil důležité slovo, je zajímavý střípek mozaiky slávistického úspěchu v Bulharsku, ale dává smysl. Jako spoluhráč ví velice dobře, jak je na tom Jurásek hlavou. O rodákovi z Karviné se říká, že na ní často doplácí – ačkoliv na hřišti může někdy působit sebevědomě a drze, do ideální „zóny“ se ne a ne dostat. Pendlování mezi lavičkou a základní sestavou mu v tom nepomáhá. A začátek této sezony už vůbec ne.

Pravý křídelník dorazil do přípravného kempu po EURO pozdě. Celkových 44 minut hry na šampionátu v Německu ho stálo na klubové úrovni hodně. V generálce sice sestřelil Žilinu hattrickem, pak ale přišly ozvěny šampionátu a s nimi spojené nepříjemnosti. Potřebná kondice a ofenzivní rytmus, to chybělo, koneckonců jako u dalších reprezentantů.

Tři šance v základní sestavě, tři herní průšvihy. A ohraná písnička, kterou uvnitř klubu poslouchá jedenadvacetiletý hráč už delší dobu: do středy dostal Jurásek pětadvacet šancí od začátku a udělal jen osm kanadských bodů. To bylo jen 32 % ze všech jeho ofenzivních příspěvků za Slavii. Podobně jako Lingr nebo Mick van Buren je český reprezentant prokletý škatulkou hráče, který umí do rozjetého zápasu spíše naskočit.

Ten nejbolestivější moment přišel v odvetě kvalifikace Ligy mistrů proti Lille. Střídající rychlík se dostal v posledních minutách na malém vápně k odraženému míči a hlavou jej poslal v tutové příležitosti těsně vedle tyče. Pak zdrcený padl na zem. Celý moment, který Slavii možná stál postup do Ligy mistrů, si údajně hodně vzal, utěšovala ho celá šatna.

S tímto vším je už jasnější, proč Trpišovský a spol. na Juráska v Razgradu nemohli ukázat bezmyšlenkovitě. Šlo o velmi důležitý a náročný zápas, výkop Evropské ligy, zrádný soupeř, venkovní hřiště. „Říkali jsme si, že to nebude taková řežba jako v lize a on se dostane do příležitosti na posledních třiceti metrech, kde je silný,“ zmínil Trpišovský.

Pro Juráska nešlo od realizačního týmu o dárek, kterým si má nabít sebevědomí. V současné konkurenci v kádru nedostává dárky nikdo. Podle informací redakce ale na sobě produkt slávistické akademie ohromně dře, netrucuje. Během reprezentační pauzy, na kterou neodjel kvůli lehkému zranění ramena, měl mít intenzivní běžecké individuály se Zdeňkem Houšteckým.

„Měl jsem zranění, ale nebylo to tak, že bych se nemohl fyzický hýbat. Něco jsem dělal a to se vyplatilo,“ přiznal střelec vítězné branky. Ve své šanci ukázal, že už je na tom dobře i se sebevědomím. Moment, který by pár týdnů zpátky možná řešil přihrávkou, zakončil z úhlu pod víko.

„Po období, které pro něj nebylo úplně šťastné, pracoval dobře dozadu, obětoval se. Jsem za něj rád, jeho největší problém je v konzistenci výkonů,“ připomněl Trpišovský. I to je pro Juráska zdvižený prst. Ve Slavii totiž dobře ví, že dobrou pozici v týmové hierarchii si neobhájí občasnými nádechy formy. Juráska z Ragradu budou chtít trenéři vídat v zápasech o dost častěji.