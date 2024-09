Jak Trpišovský vyzrál na Ludogorec: magie papírku, změna po 20 minutách

V přerušení si slávistický trenér zavolal k sobě Tomáše Holeše, do ruky mu dal papír bílé barvy. Jeden z kapitánů týmu chvíli vstřebával várku informací, pak houkl na spoluhráče a od té chvíle měl Razgrad peška. Defenziva se zavřela. Slavia v úvodním vystoupení v Evropské lize vyhrála 2:0 a magie bílého papírku byla ústředním tématem pozápasových rozhovorů.

Teď už víme, co na něm stálo, protože Trpišovský po skončení tiskové konference v dobré náladě českým novinářům klíčový předmět středeční noci ukázal. V záhlaví bylo číslicemi napsáno nové rozestavení 4-2-3-1, pod ním jmenovitě jednotlivé pozice a šipky směrem vlevo, ve spodní části pak opět šipkami znázorněný způsob zakládání akcí stopery soupeře.

„Napsal jsem tam, ať hrajeme líp,“ rozesmál se slávistický kouč v první reakci. Pak vysvětlil, o co mu šlo. „O úpravu rozestavení. A taky, jakým způsobem si máme počínat v zakládání útoků. Prostě jsme přešli z trojky vzadu na čtyřku. Karel Brückner jednou řekl, že základní rozestavení končí s prvním písknutím do píšťalky. Tak to přesně je. Ludogorec zakládal akce jinak, než jsme čekali. Proto jsme museli změnit rozestavení, od té chvíle jsme vytvářeli mnohem větší tlak na soupeře. Vyšlo nám to.“

Slavia je zvyklá měnit schémata. Pro drtivou většinu hráčů je to denní chleba. Není neobvyklé, že Trpišovský udělá během utkání tři úpravy rozestavení. Z prostoru lavičky umí výtečně číst taktické manévry soka a následně účinně reagovat.

„Jsme zvyklí, že během zápasů měníme systém. Děláme to už delší dobu, není to pro nás žádná změna, navíc máme v kádru typologicky hráče, kteří to mají v krvi,“ potvrzoval po zápase v Razgradu Jan Bořil. Právě on je jedním z hráčů, kterým se čas od času depeše dostane během zápasu do ruky. Trpišovský ví, že zkušený borec jeho pokyny detailně předá kumpánům. Má k němu absolutní důvěru. Když je Bořil mimo základní sestavu, často se spolu během utkání radí, konzultují taktické tahy, klidně i vhodnost střídání. U trenéra má výjimečnou pozici. Ve dnech před utkáním si umí říct své i k sestavě. Trenérům takhle před duelem s Ludogorcem doporučil nasazení Matěje Juráska.

„Tentokrát jsem ale lístek neviděl. Měl ho Holy. Ale když ho od trenéra dostanu, je na něm, kdo má kde stát a s kým být. Je to rychlý jednoduchý náčrt. Všichni už víme, o co jde. Stačí na sebe jen křiknout. V Razgradu na mě zařvali, že jdeme do čtyřky, a bylo to. Díky tomu jsme pak hráli jeden na jednoho vzadu. Do té doby nás přečíslovali a měli jsme s tím problémy. Od té doby jsme byli jasně lepším mužstvem,“ pochvaloval si.

V neděli se Slavia poměří ve vršovickém derby s Bohemians. Bude zajímavé sledovat, zda bude potřeba dostat do hry další bílý papír.