Byli jsme naivní a nedbalí. Můžeme si za to sami, zlobí se kouč Frankfurtu

Velký favorit ještě v 85. minutě vedl 3:1 a směřoval k očekávané výhře. Pak ale snížil Prince Adu a ve třetí minutě nastavení umlčel většinu z 56 tisíc diváků vyrovnávací brankou Václav Jemelka. „Za stavu 3:1 jsme všichni měli pocit, že jsme už vyhráli. Ale tak to prostě není. Můžeme si za to jen a jen sami, byli jsme až moc bohorovní a sebevědomí a teď tu sedíme takhle,“ řekl viditelně zaskočený Toppmöller.

„Je to extrémně hořký výsledek, protože jsme vlastně odehráli celkem slušný zápas. Po gólu na 3:1 jsme ale nepředvedli dost. Bránili jsme nedbale a trochu naivně. Musíme se z toho zápasu hodně poučit, je potřeba, abyste po celou dobu zůstali bdělí,“ doplnil Toppmöller.

Aktuálně čtvrtý tým bundesligy inkasoval oba góly v závěru po dlouhých autových vhazováních soupeře. „Měli jsme šance na to, abychom zvýšili na 4:1, ale nepodařilo se nám to. Pak jsme příliš snadno ztratili jeden nebo dva míče, působilo to ležérně a laxně. To by se nám nemělo stávat, tím dostáváte soupeře do hry. Je hořké, že nakonec dostanete dva góly po dlouhých vhazováních, ten poslední byl groteskní, to byla plácaná,“ zlobil se Toppmöller.

Při gólu na 3:3 špatným vyběhnutím výrazně zaváhal jednadvacetiletý brazilský brankář Santos, který zastoupil zraněnou jedničku a kapitána Kevina Trappa. „Možná byl až příliš hladový po míči. Nakonec to nebylo nejlepší rozhodnutí. Je to pro něj proces učení, když věci nejdou vždy tak, jak byste si přáli. To byl pro něj malý průšvih a teď jde o to ukázat reakci,“ řekl Toppmöller.

„Měli jsme na hřišti mladý tým. Chyběli nám tři kapitáni, na to bychom neměli zapomínat. Robin (Koch) jako šéf obrany, Mario (Götze) s jeho kontrolou míče. Pro kluky to nebylo jednoduché. Možná to přišlo v pravý čas, abychom si uvědomili, že stromy nerostou do nebe,“ doplnil trenér mužstva, které předloni celou Evropskou ligu vyhrálo.