Trpišovský: Změny jako risk? Není to téma. Zmrzlý chyboval, ale…

O víkendu ještě příliš změn v sestavě nepředpokládal, nakonec ale proti slavnému Ajaxu Amsterdam vyrukoval Jindřich Trpišovský hned s pěti. Důvodů bylo více, nešlo jen o derby. Jak podle něj obvyklí náhradníci při remíze 1:1 obstáli? „Někteří předvedli dobrý výkon. Ale není to téma. Pak by tu ti hráči nemohli být, kdybychom přemýšleli, že do nějakého zápasu nemůžou,“ řekl a zastal se penaltového nešťastníka Ondřeje Zmrzlého.

Viděl jste to jako zápas dvou odlišných půlí?

„Celkově jsem fotbalově čekal od zápasu víc. Před oběma brankami. Nevstoupili jsme do toho dobře, nedokázali jsme se dostat před bránu, jejich obránci byli blízko u sebe a dobře kombinovali, což nás stálo hodně sil. Pak jsme udělali dvě chyby, z jedné byla penalta a my museli dohánět. Ve druhém poločase se hrálo na jednu bránu a vytěžili jsme jen jeden gól. Výkon byl takový, jaký jsme chtěli od začátku, střídající hráči přinesli větší kvalitu. U Chorého bylo málo hráčů, nebyl až takový tlak, jak jsme chtěli. Také se toho moc nenahrálo, hodně prostojů, přerušení, krátké nastavení. Je to škoda.“

Udělal jste pět změn v základní sestavě. Jak hráči obstáli?

„Někteří předvedli dobrý výkon, miniduely s kvalitními hráči Ajaxu, jako Prebsl na Taylora, zvládli. Chyběly nám tam ale prvních třicet minut emoce, nebyli jsme takoví nažhavení, byl tam moc velký respekt. Zmrzlý udělal chybu u penalty a ví to, ale hrozně se mi líbilo, jak to chtěl svou aktivitou zvrátit. Když neděláte tolik rotací, je to pro kluky složitější, ale od první minuty druhé půli už jim to šlo.“

Jak se vám líbili Simion Michez a Conrad Wallem?

„Simi na tom byl podobně jako hráči Ajaxu, po 50. minutě mu vypnuly motory. V první půli hrál ve velké intenzitě, ale někdy běhá zbytečně, což je vidět u druhých míčů, které přeběhne. Jednou se nechytl s hráčem, který odcentroval a přišla šance na první tyči. Učí se to za pochodu. Byl to pro něj těžký zápas, hrál na Hata, nejlepšího hráče Ajaxu. Kondičně je to u něj zatím tak na poločas, ale byl to velice zajímavý výkon. Wallemovi se moc nedařilo, vyhodil na začátku nějaké míče a dal nepřesnou zpětnou přihrávku. Dal do toho všechno, rval se, ale nepodržel balony. I on přispěl ke zlepšení v druhé půli, ale čekali jsme upřímně od těch křídelních hráčů víc.“

Změny byly očividně směrem k derby, nebyl to risk?

„Uvidí se, jestli nám budou body chybět, doma chceme zápasy ale jednoznačně vyhrávat. Třeba Zafeiris měl virózu, bylo to na něm vidět už v neděli. Jde o individuální stav hráčů a my máme kádr vyrovnaný. Není to téma, pak by tu ti hráči nemohli být, kdybychom přemýšleli, že do nějakého zápasu nemůžou. Program byl nějaký a nelze si je vybírat. Rotace byla i po konzultaci s hráči, v neděli nás čeká fyzicky náročný zápas, který potřebujeme zvládnout. Bylo v plánu například střídat Douděru dřív, ale vzhledem k průběhu to nešlo.“

Neovlivnil klid v přípravné fázi právě i metr rozhodčího?

„Je to těžké, máte pravdu. Bylo hrozně složité se orientovat v tom co je faul, co není faul. Přijdou pak zápasy, kdy je potřeba udržet koncentraci. Tlak byl velký, spousta míčů propadla do vápna, ale měli jsme tam být. Nelítaly nám tam dobře standardky, končily na prvním hráči. Přerušení bylo ale opravdu moc.“

Antonín Kinský zatím chytá všechny zápasy, jak moc vám pomáhá?

„Gólman není nikdy unavený, tam rotaci není třeba řešit. Tondovi se daří, jeho typologie klidné rozehrávky nám hrozně pomáhá. Je sehraný se stopery, proto jsme je nechali na zápas stejné. Není zatím důvod do toho sahat, cítí se dobře.“