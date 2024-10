Raději sestup než cizince v týmu. Změní se unikátní pravidlo Bilbaa?

Člověk, který je buď narozen v Baskicku, má baskické rodiče, nebo velkou část svého fotbalového dospívání v autonomním společenství na severu Španělska prožil. Pravidla k přijetí mezi „Rojiblancos“ zní jednoduše, že? Problémem je, že přesné mantinely toho, kdo smí a nesmí za Bilbao hrát, nejsou nikde uzákoněny. V klubových stanovách dokonce lze najít jen slova „klub se bude řídit respektem k sportovní filozofii tradice.“

Více podrobný popis je na webové stránce, která přímo vyjmenovává území, ve kterých se hráči musí narodit, či projít tamním mládežnickým systémem. Jak dlouho v něm musí působit, ale specifikováno není. Složitá je někdy i situace s rodiči, proto vznikají zmatky. Nárok Francouze Antoinea Griezmanna byl i přes jeho působení v akademii San Sebastiánu zamítnut, prakticky totožný případ Rumuna Christiana Ganey byl ale vedením klubu schválen.

Může se 126 let dlouhá tradice změnit? Jistě, napříč historií se to stalo několikrát. Nejdříve za klub mohli hrát pouze rodáci z Biskajska (Bilbaa a okolí), následovali rodáci z celého Baskicka a v 70. letech se přistoupilo i na Basky narozené jinde ve Španělsku. „Filozofie byla vždy otevřená interpretaci. Žádný z prezidentů klubu ji nechtěl nijak oficiálně zapsat do stanov,“ řekl webu The Athletic Juan Eljade, bývalý člen zastupitelstva klubu.

V roce 2024, kdy světu vládne globalizace a hranice států přestávají znamenat to, co před lety, ale posvátné pravidlo čelí potenciálně největším změnám ve své historii. Volá se po tom, aby bylo jasně definováno. Celá iniciativa pramení od těch, na kterých klubu záleží nejvíce – fanoušků.

Na tři stovky členů klubu totiž začalo na začátku roku sbírat podpisy k vyvolání referenda o změnách pravidel v klubu. Cílem není je zrušit, koneckonců dle průzkumů by 76 % fanoušků před tím raději preferovalo první historický sestup do nižší soutěže, cílem je filozofii posílit. Hotovo chce mít iniciativa „Rozhodněme všichni“ v únoru.

„Stále nechceme brát do týmu cizince. Cílem je, abychom o ní debatovali a popsali, kam až sahá. Bask není definovaný tím, kde se narodí. Ale krví, kterou má v žilách,“ burcoval mluvčí asociace Txema Ondero. Pokud by referendum prošlo, konalo by se v červnu 2025. Největší změna, kterou si Ondero a další přejí, je aby za Athletic mohli nastupovat i hráči, které s Baskickem pojí pouze krev prarodičů. Paradoxně mají tito jedinci nárok hrát za baskický národní tým, ale ne za Bilbao.

Baskicko má oficiálně přes dva miliony obyvatel, ale lidí s tamními kořeny násobně více. Fanoušci jsou na vlastenecké smýšlení Bilbaa nesmírně pyšní, ale mnozí si myslí, že uměle zmenšený rybník, ve kterém klub hledá hráče, jej dělí od trofejí a té nejužší evropské špičky. V tomto ohledu ale Athletic letos zažil významný milník – po 40 letech získal velkou trofej v podobě španělského poháru. A tím možná i fanouškům vyslal vzkaz, že to jde i za současného nastavení.

Ať se referendum uskuteční či nikoliv, bilbajská identita rozhodně přetrvá, možná jen v jiném formátu. Kouzelné město, které přivítalo Slavii, i tak zůstane unikátním místem, které plave proti proudu globalizace a komercializace současného fotbalu.

