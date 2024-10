ZNÁMKY Slavie: Chytil byl jako duch, Michez to má v noze. Dirigent Provod

Jak si slávisté vedli v Bilbau? • FOTO: koláž iSport.cz

Nepředvedla špatný výkon, přesto se ale Slavia vrací z Bilbaa bez bodu. Po porážce 0:1 si Pražané trochu zkomplikovali situaci v ligové fázi Evropské ligy. Dobře to zvládli stopeři, od některých hráčů by ale Jindřich Trpišovský potřeboval víc... Jak slávisty v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ ocenil deník Sport? Pro zobrazení hodnocení (1 - nejhorší, 10 - nejlepší) se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.