Slavii už nepletou jméno. Frankfurt má respekt, jen dobrý dojem ale nestačí

PŘÍMO Z FRANKFURTU | Je to skoro k neuvěření, ale Jindřich Trpišovský už se Slavií jezdí po Evropě přes šest let. Z klubu, který nikdo v pohárech neznal a většina soupeřů ho viděla jen jako příležitost nahnat si body, je nyní obávaný soupeř. Slova chvály, respektu zaznívají z top evropských adres každý zápas. I v této sezoně dělá Slavia v zahraničí českému fotbalu dobrou reklamu. Ve Frankfurtu už z toho ale bude třeba vytěžit body. „Nejdůležitější zápas,“ řekl obránce David Zima.

Trenér Dino Toppmöller, syn dosud stále slavnějšího Klause Toppmöllera, se pohodlně usadil na tiskové konferenci uvnitř krásného moderního stadionu Deutche Bank Park a spustil: „Očekávám nejtěžší domácí zápas v této fázi Evropské ligy. Při vší úctě k ostatním soupeřům. Bude to pro nás výzva uspět. Slavia dosud hrála velice působivým stylem.“

Smeknutý klobouk před Jindřichem Trpišovským a jeho týmem, to už zkrátka není nic nového. Ať už vybereme poklony Maurzia Sarriho z Chelsea, který Pražany označil jako fyzicky nejnadupanější tým, co kdy viděl, či pochvalná slova Ernesta Valverdeho z Bilbaa či Josého Mourinha. Slavia je už v Evropě pojmem.

Podceňování ze strany soupeřů přišlo možná tak v prvních dvou pohárových sezonách. Ačkoliv už tehdy si na sebe „sešívaní“ ušili vysoká očekávání, když setnuli slavně Sevillu a pak odehráli vyrovnané partie v Lize mistrů. Do té doby neznámému týmu zkrátka renomé každým rokem rostlo, až se z něj nakonec stal černý kůň Evropské ligy. Právě jako klub s nárokem na účast ve finále je označil kouč Athletiku Bilbao.

„Když jsme na začátku hráli v Lize mistrů a pak došlo ke změnám v kádru, bylo těžší to zopakovat,“ přiznal Trpišovský, jehož výběr si ale vždy dokázal udržet vysoký standard. Skoro vždy. „Ale všechny evropské sezony se nám vlastně povedly kromě té, kdy jsme nepostoupili ze skupiny Konferenční ligy.“

Pro českého trenéra je budování pověsti skoro stejně důležité jako samotné výsledky. „Ty jsou jedna věc a druhá věc je cesta, kterou k nim dojdete. Je skvělé se postavit klubu s vyšším rozpočtem jako rovný s rovným,“ uvedl. Přeci jen v domácí soutěži už to vršovický klub dlouhodobě vnímá z druhé strany – když se proti němu chtějí menší celky vytáhnout a herně vyrovnat.

Topmöllerova slova každopádně Trpišovského potěšila. „Teď je to jiné, než když jsme před šesti lety vyráželi na venkovní zápasy a často nám i pletli jméno klubu. Je to hrozně hezké, že tým jako Frankfurt o vás hodně ví a má z vás respekt. Ukazuje to na kvalitu hráčů i samotného týmu,“ reagoval.

Dobrý dojem, schopnost zavařit jakémukoli soupeři a chvála od protivníků jsou sice hezké, ale zápasy vám nevyhrají. Právě proti Frankfurtu už by měla Slavia potvrdit svou evropskou pověst i bodově. I přes pozitivní výkony vytěžila ze tří dosavadních zápasů ligové fáze Evropské ligy jen čtyři body. Proti Ajaxu i Bilbau byli Pražané lepší, ale na výhru to nestačilo.

Nejdůležitější zápas

„Frankfurt jako nejtěžší zápas? Já bych to změnil na skoro nejdůležitější,“ apeloval David Zima. „V Bilbau se nám nepodařilo urvat nic, takže teď musíme bodovat. Tabulku nepropočítávám, ale každý tým nehledě na své ambice chce po prohře bodovat.“

Slavia sice bude mít po dnešním večeru sice polovinu ligové fáze za sebou, ale je nutné vzít v potaz, že tři ze čtyř utkání byla venkovní. I proto Trpišovský slova svého obránce trochu brzdil. „Tabulka se láme, ale myslím si, že pro nás přijdou ještě důležitější zápasy,“ řekl s výhledem na Anderlecht a Fenerbahce, týmy, které Eden navštíví do konce kalendářního roku.

Ve Frankfurtu jeho svěřence nečeká nic lehkého. Co byste taky čekali od třetího týmu bundesligy vybaveného výjimečnými individualitami a extrémně rychlými hráči. O víkendu se Eintracht naladil perfektně, když sestřelil Bochum 7:2.

„Sedm gólů je hodně,“ protočil oči Zima. V tabulce Evropské ligy je Toppmöllerův mančaft těsně pod vrcholem – nebýt pozdní branky Plzně na 3:3, měl by plný počet bodů. Naopak Slavia je i s trochou smůly sedmnáctá.

Vše nasvědčuje tomu, že by Slavii mohl zápas opět sedět – trávník je rychlý, soupeř rád střídá držení míče a protiútoky, takže i ty nejvytrvalejší běžce čeká pořádná fuška nahoru dolu. Přesně jak to současnému sešívanému výběru vyhovuje.

Dvouzápasové čekání na třešničku v podobě výsledku už je ale třeba ukončit. Stejně jako si Slavia buduje bodový polštář v domácí soutěži, musí zabrat i v Evropě. Hrát v českých mrazech 30. ledna svůj poslední zápas s bezpodmínečnou nutností výhry zkrátka nikdo nechce.