Vašulín: evropské góly za miliony! Tohle jsem potřeboval, zářil střelec

Na ligovém poli se Daniel Vašulín po příchodu do Plzně trefil pouze proti Karviné. Ale na evropské scéně jde úplně o jinou písničku. Vytáhlý forvard z Hradce rozhodl čtvrteční duel Evropské ligy proti Realu Sociedad, k vítězné teči mu stačily tři minuty na hřišti. V pohárech zacílil přesně už potřetí, vždy v extrémně důležitou chvíli. Zavírá ústa všem kritikům - svými trefami klubu pomohl vydělat miliony. „Jsou to důležité body,“ zářil šťastný střelec.

Daniel Vašulín nemá v Plzni jednoduchou roli. Po odchodu Tomáše Chorého a při zranění dvojice Christophe Kabongo, Rafiu Durosinmi zbyl v kádru jako jediný vysoký hroťák. Nároky jsou v elitním českém klubu veliké, po přestupu z Hradce poznává úplně jinou úroveň.

V lize vstřelil v rozjeté sezoně pouze jednu branku, vypadl ze základní sestavy, kde v poslední době dostávají přednost Prince Adu, Matěj Vydra nebo Erik Jirka. Proti Realu Sociedad šel do hry až na závěrečné minuty, jeho přínos ale byl zcela zásadní – tečovanou ranou Lukáše Kalvacha dostal balon do sítě a rozhodl o plzeňské výhře nad silným soupeřem z La Ligy.

„Obrovská euforie. Viděl jsem, že Kalvi střílí a balon letí přímo na mě. Dal jsem tam nohu a snažil se ho nějak tečovat. Vystrčil jsem trošku šajtli a zapadlo to za tyč,“ radoval se autor vítězné branky. „Jsem rád, že to tam zapadlo, takový gól jsem potřeboval. Samozřejmě to byla klika, ale jsem za něj rád, je to prostě gól.“

Na evropské scéně se trefil už potřetí, poprvé v hlavní fázi Evropské ligy. Všechny jeho branky měly zásadní význam – v Košicích proti Kryvbasu rozhodl o výhře 2:1, v domácí odvetě opět po asistenci Pavla Šulce vítěznou ranou stvrdil postup Plzně do play off o Evropskou ligu.

Góly na mezinárodním poli pomáhá vydělat klubu vysoké miliony. Postupem přes Kryvbas si Viktoria zajistila účast v podzimní Evropě, už jen za případnou Konferenční ligou měla v kapse téměř 3,2 milionu eur (necelých 80 milionů korun). Po zdolání Hearts nakonec zamířila do hlavní fáze Evropské ligy, která za start v podzimní části garantuje klubu přes 4,3 miliony eur (necelých 108 milionů).

Zajímavý finanční obnos přináší i body ve skupině – výhra nad Sociedadem znamená 450 000 eur (11,3 milionu korun), za remízu klub inkasuje 150 000 eur (Plzeň má zatím tři remízy, takže dalších 450 000 eur). V případě Vašulína je evidentní, že důležitými trefami na mezinárodním poli se jeho příchod klubu vyplácí.

„To takhle nevím přesně,“ culil se útočník, když dostal dotaz na vystřílené prémie od redaktora Sportu. „Pro nás je to důležité utkání za tři body, máme dobrou pozici do zbylých čtyř zápasů, abychom si v Plzni zahráli Evropu i na jaře,“ pravil skromně.

Produktivita je přesně to, co od něj trenéři očekávají. Vašulínova pozice se v Plzni lepší, góly pomáhají každému útočníkovi. Zvlášť na začátku angažmá, kdy se sžívá s novým a náročnějším prostředím a v Plzni se nevyhne srovnáním s Tomášem Chorým. Byť jsou odlišnými typy fotbalistů a v jiných fázích kariéry.

„Je to můj první gól ve skupině evropských pohárů, na něj budu určitě dlouho vzpomínat,“ zářil Vašulín po povedeném čtvrtečním duelu. „Kluci z lavičky mi říkali, ať dám gól a rozhodnu to. Měl jsem hlavně pomoct při standardkách, když nás v závěru mačkali. Jsem rád, že jsem úlohu splnil,“ dodal jeden z hlavních hrdinů velké plzeňské noci.

Brzy se dočká dalšího svátečního zápasu – v příštím domácím utkání Evropské ligy Plzeň narazí na slavný Manchester United. „Je to trošku jiná písnička, ale jsou to také jenom lidi, můžou mít špatný den, my naopak štěstí. Máme na to je potrápit, což bylo vidět i dneska - když jsme na tom dobře takticky, soupeři mají problém se do nás dostat. Třeba předvedeme ještě lepší výkon,“ přál si Vašulín.