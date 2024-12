Plzeň - Man. United 1:2. Statečný vzdor za nula, Viktoria trápila giganta

V Doosan Areně už v rámci Ligy mistrů nastoupily velké světové značky. Barcelona, Real, Bayern, Manchester City. V premiéře před zaplněnou plzeňskou arénou měl ve čtvrtek večer velké problémy Manchester United. Favorit svalil srdnatě bojující Viktorii až gólem v úplném závěru, při výhře 2:1 se dvakrát prosadil střídající útočník Rasmus Höjlund. Skončila západočeská série 25 zápasů bez porážky v základní hrací době na evropském poli. Tým musí dál bojovat o postup do jarního play off ve zbývajících dvou lednových kolech ligové fáze Evropské ligy.

Hlavně první poločas odehráli United profesorsky, vůbec nepřipomínali slavnou anglickou značku. Ansábl plný hvězdných a kvalitních fotbalistů se nedostal do tempa, pro ně prakticky neznámý klub z Česka byl poctivou kompaktní hrou dlouho zahryznutý pod jejich kůží.

Hosté zapnuli motory až ve druhém poločase, kdy favoritovi teklo do bot. Matěj Vydra brzy po přestávce poslal Viktorii do vedení, Rúben Amorim zareagoval trojím střídáním. Změny portugalskému kouči vyšly – obě branky vstřelil střídající dánský forvard Rasmus Höjlund, který přišel na plac v 62. minutě.

Anglický favorit odjížděl z Plzně po výhře 2:1 přesně s tím, pro co přijel – třemi body důležitými pro proniknutí do nejlepší osmičky tabulky ligové fáze Evropské ligy, která garantuje postup rovnou do jarního osmifinále. „Kontrolovali jsme hru, ale byli jsme málo intenzivní, scházelo nám tempo a nedařilo se nám pořádně zatlačit soupeře. Hlavní je, že jsme zápas dotáhli do vítězství,“ oddychl si po utkání spokojený kouč Amorim.

Viktoria končila zápas bez bodové odměny, k níž měla velmi blízko. Rozhodující branka přišla až v 88. minutě, kdy při bránění Höjlunda zaváhal střídající Alexandr Sojka. Manchester v tu dobu už ale v zápase dominoval – projevila se individuální kvalita, klíčovým domácím hráčům přeci jen docházely síly. Akcie Viktorie v tu chvíli držel vynikající gólman Martin Jedlička.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Jsme zklamaní, alespoň bodík bychom si zasloužili. Ale na mužstvo jsem hrdý, pyšný. Kluci odevzdali, na co mají, udělali to soupeři velmi těžké. Soupeř si výhry určitě hodně cení, my si zase ceníme našeho výkonu, byl to krásný zápas. Nebylo to tak, že by nám soupeř světové třídy nasypal čtyři, pět gólů, vzdorovali jsme hrdinně,“ chválil svůj tým plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Osobní radost si v utkání udělal Matěj Vydra. V Anglii strávil deset let, proti United nastoupil několikrát, většinou jen jako střídající hráč na pár minut. Ve čtvrtek večer šel do duelu s obrem z Manchesteru poprvé jako člen základu a proti „rudým ďáblům“ se dočkal premiérového gólu.

Snadno otevřel skóre ve 48. minutě – napadající Šulc vystihl špatnou rozehrávku gólmana André Onany a připravil pozici pro svého parťáka, který bez problému zakončil do prázdné a skóroval pošesté v sezoně.

V tu chvíli Plzeň favoritovi zle zatápěla. Na hráčích United byla znatelná frustrace. Marcus Rashford zajel do Sampsona Dweha stylem, že si koledoval o vyloučení. Po žlutém napomenutí ho trenér Rúben Amorim raději hned stáhl z placu. „Poslal tam světové hráče, které mu zápas vystupňovali. Naše možnosti jsou v tomhle trošku omezenější. United po střídání získali půdu pod nohama, dvakrát nás podržel Martin Jedlička. Je třeba říct, že sahali po brance už v těchto pasážích, nejenom v záběru,“ podotkl Koubek.

Fotbalový svátek zlákal do Plzně výsostnou honoraci. Na tribuně mimo jiných usedl předseda FAČR Petr Fousek, místopředseda Jiří Šidliák, nebo někdejší reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši. Jako hosté zápas ve studiu Nova Sport hodnotili Pavel Vrba s Romanem Hubníkem a Davidem Holoubkem. Za mikrofonem stanice Radiožurnál Sport byl v roli spolukomentoátora Pavel Horváth.

Ohnivá show a celostadionové choreo měly diváky navnadit na nadcházející dění na trávníku.

Kdo se ale těšil na kvalitu špičkového evropského týmu, v prvním poločase jen kroutil hlavou. Nesporná individuální kvalita se projevila až v závěrečné pasáži, díky které se United podařilo utkání otočit.

Plzeň ještě měla možnost - Prince Adu po nástupu na plac naservíroval balon Vydrovi, jeho střela šla v dobré pozici mimo. Poté už ale kontrolovali zápas hráči v bílém. „Tohle byl také důležitý moment, kdy se zápas lámal,“ konstatoval Koubek.

Viktoria v šesti kolech ligové fáze Evropské ligy nasbírala devět bodů za dvě výhry a tři remízy. Ve zbývajících dvou lednových kolech s Anderlechtem a na Bilbau bude pravděpodobně potřebovat získat ještě alespoň jeden bod, aby v tabulce zůstala mezi elitní čtyřiadvacítkou týmů, které postoupí do jarního play off.