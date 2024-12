Holeš po prohře: Evropa je zakletá. Postup? Počítali jsme, že budeme jinde

Máte ještě naději na postup?

„Situace není dobrá. Máme jen čtyři body, zbývají poslední dva zápasy. Musíme je vyhrát a doufat, že to bude stačit. Ale počítali jsme, že takové domácí zápasy zvládneme a budeme v jiné pozici.“

Zejména v prvním poločase vám chyběla intenzita, síla. Stojí za tím už únava?

„Je konec podzimní části, takže je logické, že únava přichází. Ale tohle není příčina prohry. Myslím, že ve druhém poločase jsme hru vytočili do vysokých obrátek, tlačili jsme, ale něco nám ve vápně chybí… Šli jsme za vyrovnáním, za obratem, ale nedaří se nám v Evropě dávat góly.“

Znáte důvod?

„Finální fáze, koncovka, chování ve vápně. Měli jsme v zápasech hodně střel a nebezpečných situacích, ale musíme je přetavit v góly. A to se nám nedaří. V tom je pro nás Evropa zakletá.“

Anderlecht se brzy dostal do vedení a následně kouskoval hry. Bylo těžké se dostat do tempa?

„Hodně jsme jim pomohli chybou, prvním gólem. Začali se válet, zdržovali hru. Což dělal v Edenu každý evropský tým, co tady v této sezoně hrál. Je to škoda. Kdybychom šli do vedení, byl by to jiná zápas. Samozřejmě nám nesvědčí, když soupeř kouskuje hru. My chceme hrát ve vysoké intenzitě, aby hra plynula.“

„Zdá se, že týmy mají takovou taktiku. Vědí, že jsme silní, hrajeme ve vysoké intenzitě. Když jsme je pustili do vedení, mohli si to dovolit, pozdržovat. Bohužel se to děje a rozhodčí tomu nepřispívá. Asi to bude pokračovat.“

Srazil vás první gól po hrubé chybě Zafeirise. Jak na ni zareagoval?

„Když hráč udělá chybu, je z toho opařený. Ale nebojí se hrát, proto se takové věci stávají. To je fotbal. Teď je zklamaný, mrzí ho to. Ale podpoříme ho a věřím, že se z toho oklepe.“

Zvedl trenér Trpišovský o poločase hlas? Pak jste se dostali do tlaku.

„Hlas nezvyšoval. Ani si nemyslím, že bychom odehráli špatnou první půli, hráli jsme dobře. Soupeř měl dvě situace, jednu po naší chybě a druhou po střele za vápnem. Díky kvalitě je vyřešili. Do druhé půle jsme změnili rozestavení, ale chybí nám kvalita ve vápně, musíme se tlačit víc do gólu.“

Pravděpodobně potřebujete dvě výhry, abyste mohli pomýšlet na postup. Máte obavy z lednových zápasů, které se hrají jen tři týdny po startu přípravy?

„Upřímně nevím, co od toho čekat. Je to pro nás nové, kvůli tomu máme specifickou přípravu. Ale teď jsme si v šatně řekli, že myslíme jen na Teplice, které musíme a chceme zvládnout.“