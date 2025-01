Plzeň: pomsta za Slavii? Za postupem proti Anderlechtu, řeší jeden otazník

Po krátké zimní pauze musí sešlápnout plyn. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek hrají s Anderlechtem (18.45), předposlední duel ligové fáze Evropské ligy může dopadnout postupem Viktorie do jarního play off. Do duelu jde s jasným cílem – uspět za tři body. Trenér Miroslav Koubek připustil, že čerpal inspiraci i z podzimního zápasu belgického soupeře na Slavii. Anderlecht v Edenu vyhrál 2:1, po utkání klub obvinil Tomáše Chorého z rasismu. „Naše mužstvo s tímhle problém nikdy nemělo,“ zdůraznil zkušený kouč, jemuž před startem jara vyjádřil podporu klubový boss Adolf Šádek.

Slunečné podmínky na soustředění ve španělském Benidormu vyměnili hráči za promrzlý vzduch v Plzni. „Je trošku zima, nic příjemného,“ uculil se den před výkopem na tiskové konferenci plzeňský útočník Matěj Vydra.

Viktoria jde do zápasu pohledem kurzů sázkových kanceláří v roli favorita. Ale pozor – Anderlecht je v tabulce ligové fáze Evropské ligy třetí, s bilancí čtyř výher a dvou remíz v soutěži s novým formátem během podzimu neprohrál.

„Máme těžký los. Po Anderlechtu jedeme do Bilbaa, to je vynikající mužstvo, špička španělské ligy, nebude to tam nic lehkého. Bod nám může, ale ani nemusí stačit, uvidíme, jak do sebe zapadnou další výsledky. Chceme body, šanci nám zvyšuje domácí prostředí,“ pravil před zápasem v Plzni trenér Miroslav Koubek.

Anderlecht jede už od začátku ledna v plném režimu, tři ze čtyř zápasů vyhrál. Na podzim zvládl i duel v Edenu, kde porazil 2:1 Slavii. „Dobře čelí kvalitním soupeřům, ale mezi námi a Slavií je rozdílná filozofie, pohled na způsob hry. Bereme si z jejích zápasů inspiraci, určité signály, ale věříme své cestě,“ zmínil kouč Viktorie.

Miroslav Koubek a Matěj Vydra na tiskové konferenci • Foto ČTK / Chaloupka Miroslav

Po zápase v Edenu se neřešil pouze fotbal. Belgický klub přišel ještě v noci po utkání s prohlášením, že obránce Zanka Jörgensen měl být v zápase rasisticky urážen Tomášem Chorým. Reprezentační útočník i Slavia nařčení odmítla, případ dál neřešila ani disciplinární komise UEFA - etický inspektor vůbec nezahájil činnost.

„Tohle je otázka disciplíny. Naše mužstvo s podobnými věcmi problémy nikdy nemělo. Ani si nedovedu představit, že by na reálném podkladě existovaly v našem týmu podobné věci. Toho se vůbec neobávám,“ zdůraznil Koubek.

Viktoria jde do prvního ostrého zápasu po krátké, ale vydařené přípravě, generálku v Benidormu proti švédskému AIK Stockholm zvládla bez větších problémů s čistým kontem a výhrou 2:0. Na hře z podzimu není příliš co měnit, v sestavě se řeší jediný otazník.

„Konkrétně se rozhoduji na jednom postu (Kopic x Cadu), jinak je to dané. Pokud se nic nestane, není to složité rozšifrovat. Máme stabilní obranu, záloha je složená z hráčů našeho národního mužstva. Máme problémy kolem Cheicka (Souarého), stále se potýká s drobným zraněním, ještě musíme počkat, zda bude použitelný,“ řekl Koubek. Využít nemůže zimní posily Amara Memiče ani Merchase Doskiho, kteří mohou být na evropskou soupisku dopsáni až od vyřazovací fáze.

Plzni stačí za určitých okolností bod, aby na závěrečný duel do Bilbaa letěla za týden v klidu a s jistotou postupu mezi nejlepších 24 týmů. „Chceme zápas vyhrát, i když za určité konstelace může oběma stačit bod i na nejlepší osmičku (mužstva, která postupují přímo do osmifinále). Ale takhle u nás v klubu nikdo nepřemýšlí,“ dodal Koubek.

Celý klub udělá zítra večer na hřišti všechno pro to, aby se úspěšným vystoupením „pomstil“ soupeři za získané body a nepodložené nařčení z Prahy.