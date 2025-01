Anderlecht v Plzni: vrací se Hazard, trenér hrál v Belgii s Jemelkou

Anderlecht přijel ve středu do Plzně odhodlaný pokračovat v dobrých výsledcích na evropské scéně. V Ligové fázi Evropské ligy mu patří po šesti zápasech třetí pozice, do Česka navíc přivezl uzdravenou hvězdu. Na tiskové konferenci seděl vedle mladého trenéra Davida Huberta i zkušený hráč do ofenzivy Thorgan Hazard (31), jenž se vrací na hřiště po téměř roce. Kouče spojuje s Plzní zajímavý fakt – v Belgii nastupoval ještě jako hráč s plzeňským obráncem Václavem Jemelkou.