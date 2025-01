Novinář o Kinském, kouč Tottenhamu pobavil. A Kadeřábek? To je legenda

Ze zaparkovaného autobusu Tottenhamu se stala atrakce. Každý si ho fotil, stála se na něj fronta. Do Sinsheimu, menšího města na západě Německa, přicestoval hvězdný tým ze slavné Premier League. Ale v týmu chyběl Antonín Kinský, ještě nedávno brankář Slavie. „Ano, zůstal v Londýně,“ přikývl jeden z členů marketingového týmu.

Jednadvacetiletý gólman – stejně jako jiné zimní posily – není zapsaný na soupisce pro Evropskou ligu. Ale po třech zápasech se o českém talentu v Anglii hodně mluví. „Velmi rychle zapadl do Premier League, která je opravdu rychlá. Zdá se, že je velmi chytrý,“ chválil Kinského novinář Alasdair Gold ze serveru Football London.

Ange Postecoglou, trenér Tottenhamu, nasadil proti Hoffenheimu Brandona Austina, v současnosti pravděpodobně až čtvrtého gólmana v pořadí. „Rozhodovali jsme se mezi ním a Forsterem. Brandon má za sebou dobrý zápas. Uvidíme, koho nasadíme za týden,“ zmínil.

Jeho věty překládal vedle sedící tlumočník. V momentě, kdy mluvil, se hlasitě rozkašlal. Na to 59letý trenér vtipně zareagoval: „Dokonce i můj překladatel se zranil. Všichni. Zůstaňte raději dál ode mě,“ rozesmál se a poukázal na početná zranění.

Třeba Vicario je dlouhodobě mimo. „Ale vrátí se příští měsíc,“ informoval novinář z Football London. Austin inkasoval dvě branky, nebyl tolik na balonu jako Kinský. „Dívali jsme se na videa a věděli jsme, jak hraje. Ale když jsme ho poznali na živo… Má velmi dobré nohy,“ prohodil žurnalista Gold na adresu nováčka v kádru.

Přesto se ve čtvrtek večer na trávníku před zaplněnou arénou – pojme přes třicet tisíc diváků – předvedli jiní Češi: Pavel Kadeřábek, Adam Hložek a David Jurásek. A Robin Hranáč zůstal pouze na lavici.

První dva operovali na pravé straně hřiště, kde po pauze vznikala většina nebezpečných situací. Hložek vyskakoval až na hrot útoku, dostal se ke třem zakončením, z přímého kopu trefil před sebou stojící zeď. Kadeřábek centroval, střílel. Ukázal, že i v 32 letech má evropskou kvalitu. Vždyť dvakrát stačil na Sona, byť při jeho gólu smolně tečoval balon. „Ale on je prostě legenda,“ pronesl už před zápasem jeden z domácích fanoušků na dotaz deníku Sport.

Ale kanadský bod nakonec zapsal paradoxně Jurásek. V zápase po víc než měsíční pauze složitě chytal tempo. Z pozice levého obránce zůstával viset vysoko na polovině soupeře.

„Víme, že je velmi ofenzivní obránce, proto potřebujeme zajistit za ním prostor, aby z toho nevznikaly problémy, když ztratíme balon,“ odvětil trenér Christian Ilzer.

Jurásek zapsal klíčový moment po necelých sedmdesáti minutách. Přízemní přihrávku na malé vápno doklepl do sítě Stach. Ke zvratu to přesto nevedlo.

Hložek s Hranáčem při odchodu do kabiny řešili, co šlo udělat líp. Kadeřábek opouštěl hřiště osamocený. Ještě před tím se postavili před zaplněný kotel Hoffenheimu. Věděli, že tohle bylo málo. A příští týden vyzvou Anderlecht. K postupu do play off Evropské ligy potřebují výhru.