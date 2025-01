Penalta? Byly jiné momenty, divil se Zima. Malmö jako generálka na ligu

Co se vám honí hlavou?

„Zklamání. Výsledek je asi zasloužený. Něčím jsme si na soustředění prošli, situace byla taková, jaká byla, ale každý hráč tam nechal proti PAOKu maximum. Teď už to snad bude jenom lepší, řeknu to tak.“

Hrála roli nesehranost?

„To bych neřekl, hrálo hodně lidí ze základní sestavy, k tomu dva mladí. Spíš ta změna mezi přáteláky a soutěžním utkáním. A samozřejmě i fyzička, kterou ovlivnil náš celkový stav ze soustředění.“

O postupu do jarní fáze Evropské ligy se ale asi rozhodovalo jinde, že?

„Těžko říct. Některé zápasy byly náročné, třeba soupeř ve Frankfurtu byl velice kvalitní. Na Bilbau také, ale tam jsme byli lepší. Ale za důležitější bych označil závěrečné momenty s Ajaxem a utkání s Fenerbahce. Těchto pět ztracených bodů bolí nejvíc. Body se daly uhrát i tady, ale musím uznat, že soupeř byl v celkovém kontextu lepší.“

Když se tehdy právě seběhl Ajax s derby, neobětovali jste Evropskou ligu na úkor české ligy?

„Neřekl bych, všichni jsme v té době byli zdraví. Je tu spoustu hráčů, kteří balancují na pomezí základní sestavy, nešli jsme do utkání s nějakou béčkovou sestavou. Prostě se nám ve druhé půli nepodařilo dát druhý gól.“

Jak jste viděl penaltovou situaci?

„Nebudu se k tomu moc vyjadřovat, ale myslím si, že tam byly momenty, které se daly posoudit více jako penalta než toto. Ale sudí se tak rozhodl. Nás to kupodivu nakoplo, od té doby jsme byli lepším týmem. Ale stále vás to dává do pozice, kdy musíte dotahovat, na což jsme doplatili ve druhém poločase. Tlačili jsme, měli jsme šance a po jedné chybě soupeř kvalitně zakončil. A to ještě neměl jednoduché, byl docela z úhlu. My jsme měli dvě podobné situace, ale gól jsme nedali.“

Je pět prohraných evropských zápasů v řadě velká nepříjemnost?

„Ohromně nás trápila v této sezoně v Evropě produktivita. V podzimní části to přitom v lize nebylo v tomto ohledu vůbec špatné. Proti PAOKu byly i chyby v defenzivě, to musíme rozebrat.“

Co bude největší motivace na Malmö?

„Je to soutěžní zápas, hraje se o tři body jako vždy. Přijdou fanoušci, je to první domácí zápas v roce 2025. Je to i generálka do ligy s kvalitním soupeřem. Evropská liga se nám moc nepovedla, ale musíme ji zakončit vítězně.“