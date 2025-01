Důvody krachu Slavie v Evropě: slabá ofenziva, hrubky v obraně i těžký los

Zbývá ještě zápas s Malmö, ale slávistické působení v Evropské lize už se dá docela dobře shrnout. Sedm zápasů, čtyři body, skóre 5:9. To není dobrá vizitka. Ačkoliv herní projev možná s konečným bodovým ziskem nekoreluje, pět porážek v řadě není náhodou. A většina příčin leží na hřišti – například žalostná koncovka či rotace hráčů.

1. Ofenzivní trápení

Koncovka, produktivita. Tato slova se do úst Jindřicha Trpišovského dostala po každé evropské ztrátě. Ale pozor, ne že by slávisté přestřelovali prázdné brány a dělali z brankářů superhrdiny. Spíše zkrátka nebyli dost nebezpeční. Jen dva celky vystřelily v ligové fázi víckrát (na bránu pak osm celků). Ale v očekávaných gólech, tedy kvalitě samotných šancí, je Slavia až na 22. místě. To ukazuje, že sice střílí často, ale v ryzích gólovkách stále dost zaostává. Ondřej Lingr a Simion Michez spolu sice trefili bránu hned desetkrát, gól ale nedali žádný.

Střely: 124

Střely na bránu: 39

Očekávané góly (xG): 9