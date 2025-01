Malmö je neplánovaná generálka. Ve Slavii zůstává Botos, co Prebsl a Fila?

Jak je na tom tým po zdravotní stránce po náročném týmu?

„Výrazně lépe. Prošli jsme vyšetřeními, spoustu hráčů mělo chřipku, někdo bakterie, byla nějaká antibiotika. Ale drtivá část hráčů od pondělí trénuje. V tuto chvíli jsou všichni v plném tréninku, ale neříkám, že každý na sto procent. Výjimkou je jen Jan Bořil, který je na antibiotikách až do neděle, podobné to má Vasil Kušej.

Lukáš Provod je fit?

„Je to hodně pozitivní, přišlo výrazné zlepšení. Pomohlo to, že odcestoval ze Španělska. Myslíme si, že bude k dispozici na neděli, proti Malmö v nominaci nebude.

Jak se připravuje na zápas, kde o nic nejde?

„Tak, že se o tom vůbec nebavíme. (směje se) Bereme to jako zodpovědnost vůči lidem. Jsme bez tlaku, tak jsem zvědavý, jestli se to projeví třeba v řešení ve finální třetině. Spíš to bereme z toho pohledu, že dostane příležitost mladý hráč, pro kterého to budou dobré zkušenosti. Chceme, aby takoví hráči šli ve šlépějích Juráska, Prebsla a dalších. Když také nějaký z hráčů, nebude úplně stoprocentní, bude pošetřen spíše v neděli. Spoustu hráčů bude hrát o budoucnost v kádru, budou tu skauti. Takže jedeme podle plánu.“

Dá se tak zápas pokládat vlastně za takovou generálku na neděli? A pokud ano, je to dobrá příprava na českou ligu?

„V něčem ano, Malmö má vlastně v něčem podobnou typologii hráčů jako Mladá Boleslav, podobné rozestavení, vzadu často hrají v pěti. Ale jinak to bude asi trochu odlišný zápas od české ligy, hrají hodně kombinačně po zemi, někdy trochu atypicky všichni chodí na krátkou kombinaci Je tam také rozdíl v tom, že tým není tak soubojový, agresivní a silný při standardkách, jako jsou týmy v Česku. Bude tam od nás potřeba velká kompaktnost v napadání, ve vytváření tlaku na soupeře, to bude dobrá prověrka.“

Proti Mladé Boleslavi se mimo jiné může rozhodnout o budoucnosti jednoho hráče – Giannise-Fivose Botose. Pokud nastoupí, už musí zbytek sezony odehrát ve Slavii. Už o tom padlo rozhodnutí?

„Vezmu to od začátku. Do letního kempu přišel rovnou z dovolené. Posílali jsme ho na hostování, aby nabral zkušenosti, to se povedlo. Měl tam dobrý začátek, skvělých prvních deset zápasů, pak to šlo trochu dolu. Chtěli jsme ho vidět s námi a v kempu vypadal dobře. Je to typ hráče, jaké v kádru moc nemáme. Náběhový, dynamický, jeho první myšlenka je jít směrem nahoru. Na kempu nás překvapilo, jak zvládl pozici wingbeka. Vypadal tam dokonce lépe než na křídle. Především tato univerzálnost rozhodla. Vzhledem ke stavu, ve kterém je, s ním zatím počítáme.“

Pomalu se blíží konec přestupového období a celou zimu se řeší odchod El Hadjiho Malicka Dioufa. Je něco nového?

„Vždycky víme, že může nastat takové to evropské domino. Naši hráči mohou být v hledáčku některých klubů na třetím či čtvrtém místě a jakmile jim nevyjdou první varianty, na rychlo se stočí k nám. Byly tu takové případy – Michael Ngadeu, Alexander Bah. Ale neumím vám na to odpovědět, informace nemám, řeší to vedení. Já věřím, že nic takového nedopadne, ale může se to měnit během hodiny.“

A co hráči, kteří mají na konci sezony EURO do 21 let, tedy Filip Prebsl a Daniel Fila. Řeší se jejich vytížení?

„S kluky jsme se o tom bavili a máme to v hlavě. Některé věci se ale kvůli viróze hodně pozastavili na ten dvojzápas. Hodně se to bude řešit po čtvrtku, někteří z těch kluků nastoupí. Pro jejich kariéry je to důležité, bude se myslet i na tohle, EURO U21 je pro ně vrchol. Máme o jednu soutěž méně a větší část ligy už je odehraná.“

K pohybům směrem do kádru – Timothy Ouma už má být blízko podpisu. Můžete to potvrdit?

„Vím, že jednání probíhají, ale stav neznám.“