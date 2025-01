Bilbao - Plzeň 3:1. Viktoria v deseti přišla o TOP 8, snižoval Havel

Plzeňský osud na horké půdě do velké míry určili rozdíloví bratři Williamsovi. Iňaki připravil v prvním poločase rychlým průnikem z pravé strany gól pro mladšího Nika, který se prosadil stejně jako proti Slavii. Zejména díky několika výborným zákrokům Martina Jedličky nepadlo do plzeňské sítě branek víc. Domácí šli do dvoubrankového vedení, Plzeň zaslouží plusové body především za výborně odehraný závěr – po snížení Milana Havla byla do poslední chvíle ve hře alespoň o bod, který by ale v boji o elitní osmičku nic nezměnil. Naopak v úplném konci pečetil skóre obloučkem přes Jedličku střídající Marton.

Viktoria v osmi zápasech Ligové fáze podruhé prohrála po srdnatém boji, s celkovými dvanácti body jako jediný český klub postoupila do vyřazovacích bojů. Páteční los rozhodne o tom, že potká jednoho z dvojice Ferencváros a Porto. Výhodou bude, že dvojzápas o postup do osmifinále končí doma, první zápas hraje venku už za 14 dní, tedy 13. února.

Zápas na zaplněném San Mamés s kapacitou přes 53 tisíc diváků musel pohltit každého, kdo atmosféru hrdého baskického stadionu přímo na místě prožíval. Hostující sektor byl plný více než pětistovky příznivců Plzně, kteří do Bilbaa podnikli největší výjezd aktuálně končící Ligové fáze Evropské ligy.

Na Viktorii bylo v úvodu vidět, jak si „evropsky“ věří. Hráči agresivním stylem dostupovali španělské hračičky, soustředili se na způsob, jaký je jim v těžkých mezinárodních zápasech vlastní.

Trenér Miroslav Koubek oprášil i osvědčenou taktiku z Frankfurtu, odkud Viktora odvezla na podzim senzační bod po divoké remíze 3:3. Milan Havel s Caduem plnili roli krajních obránců, Pavel Šulc se zatáhl ke Kalvachovi s Lukášem Červem a Viktoria šla do rozestavení 5-3-2.

Hosté narazili na špičkovou evropskou kvalitu, které odolávali jen do 25. minuty. Athletic udeřil po učebnicové akci „brácha na bráchu“. Svetozar Markovič nedostoupil hráče, čímž se dostal do úniku Iňaki Williams. V plném sprintu naservíroval balon přes vápno na mladšího bratra Nika, který bez problémů překonal do té doby výborného Martina Jedličku.

Postupem času se hodně projevovala technická dominance, rychlost a celková vyladěnost domácí jedenáctky. Viktoria se během první půle prakticky k ničemu nedostala, domácím byl odepřen gól kvůli těsnému ofsajdu stopera Daniela Viviana, několikrát výborně zasáhl Jedlička.

Po přestávce se Viktoria dostala víc na balon, domácí spíš hlídali náskok, který ještě navýšil stoper Alvarez. Čtvrtý celek španělské ligy se pyšní výbornou organizací technickou zdatností, v závěru druhé půle se ale bál o výhru.

Viktoria se dočkala pěkného úspěchu, jednu z nejpovedenějších akcí kariéry předvedl Milan Havel. Využil volného prostoru, zkušeně převzal balon od Lukáše Červa, posadil na zadek Berchicheho a levačkou skóroval podruhé v sezoně.

Plzeň se za výkon ve Španělsku rozhodně stydět nemusí, šlo o další zkoušku na vysoké fotbalové škole. Navíc do posledních minut sahala alespoň po bodu. Do startu ligy i evropského play off může jít bez zbytečných nervů a pochybností. Nepříjemnou kaňkou je červená pro Daniela Vašulína v úplném závěru.