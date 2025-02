Koubek: Musí hrát ostřílení borci. Brutální, na Slavii máme dva dny…

S čím jdete do domácí odvety?

„Chceme určitě uspět, to je náš jasný výsledkový cíl a motiv zápasu. Uspět znamená utkání překlopit na naši stranu. Herní stránku a další věci veřejně před zápasem nebudeme rozvádět. Můžu říct aspoň to, co už tady naznačil Pavel (vedle sedící Šulc). Oproti zápasu v Budapešti musíme být lepší v herním výkonu, ve finální fázi. Po špatném začátku, 25 minutách, kdy jsme inkasovali, jsme se zlepšili, vytvořili si situace předfinální i finální, ale provedení od nás nebylo optimální, nedostali jsme se do žádné vyložené šance. V tomhle je prostor pro zlepšení.“

Ovlivní zápas výsledek 1:0 pro Ferencváros z prvního utkání v Budapešti?

„Matematika vstřelení gólu na hřišti soupeře už v pohárových dvojzápasech není, to asi je naše výhoda. Takhle, i když dostaneme branku, můžeme zápas otočit na dva jedna a pokračuje se. Pochopitelně nesmíme bláznit a myslet i na zadní vrátka, k tomu potřebujeme vyváženou ofenzivu i defenzivu. Soupeř je nebezpečný v protiútocích, musíme využít naši taktickou vyspělost.“

Poprvé v Evropě máte k dispozici kompletní čtveřici útočníků. Dá se tímhle zaskočit protivník, když neví, na koho z hráčů Vydra, Adu, Durosinmi, Vašulín vsadíte?

„Během zápasu se dá určitě pracovat s větší škálou možností, to jsme na podzim neměli, v jednom období jsme měli k dispozici pouze jednoho útočníka (Vydru). V tomhle směru je to lepší, dá se zvolit pro zápas různý scénář. Třeba v Teplicích - každé utkání má nějaký předpokládaný vývoj, podle toho volíte typologii útočníků. Ale nesmíme zapomenout jednu věc – hrajeme s maďarským mistrem. Se vší úctou k Teplicím, které jsou momentálně ve skupině o záchranu, teď nás čeká úplně jiná váhová kategorie.“

Mohou nějak ovlivnit zápas silné mrazy?

„Každé dopoledne trénujeme ve chladnějších, minusových teplotách, na mrazy jsme zvyklí, trénujeme takhle už řadu dní. V noci má být ještě hodně mrazivě, ale během dne se k naší radosti má oteplit, během zápasu má být okolo nuly, to už je přijatelné.“

Osahali jste si soupeře v Maďarsku?

„Vždycky je to lepší, když se hráči přímo na svých postech potkají se svými protivníky, pomůže jim zkušenost z Budapešti. Stejnou zkušenost mají i soupeři, pro oba je to stejné.“

Pomůže vám v odvetě domácí stadion?

„Cítíme se jistěji v našem stánku, než třeba na hřišti silného soupeře, kde má za sebou padesát tisíc diváků, to je obrovský rozdíl. Věříme, že jsme schopni využít kouzlo naší arény, přes panující mrazy snad přijde plný stadion a lidé nás poženou.“

Oslabí Ferencváros absence vykartovaného kapitána Vargy?

„Je to jejich nejlepší střelec, vytváří na hřišti v útočném finále speciální věci, které tam od soupeře v odvetě nebudou. Ale mají další dva solidní hrotové útočníky a další křídelní technické hráče. Varga je určitě lídr mužstva, z každého momentu na hřišti je to cítit. Soupeři bude chybět jeho vůdcovství a lídrovství, které v sobě má.“

Ferencváros narozdíl od vás o víkendu ztratil (prohra 0:2 s Paks), ovlivní to jejich výkon?

„Prohráli, ale co předváděli ve druhém poločase, to byl mlýnek, jejich brankář chytal nemožné, soupeře drtili. V lize jsou ve výsledkové krizi, tak to někdy bývá. Ale opakuji – jejich výkon vůbec nebyl o víkendu špatný, naopak velice dobrý.“

Váháte ještě nad nějakými místy v základní sestavě?

„Už jsem to říkal před zápasem v Budapešti – zastávám názor, že taková utkání musí hrát ostřílení borci. Máme jich v týmu celou řadu, to je první východisko při skládání sestavy. Kromě dlouhodobých zranění (Kabongo, Souaré) je to po zdravotní stránce v pořádku, jsme kompletní.“

Jak mužstvo chystáte v náročném programu, kdy už v neděli hostíte Slavii?

„Jsme rádi, že jsme zvládli Teplice, tím tenhle týden pro nás začal, výhra nám určitě pomůže. Pokračujeme s Ferencvárosem, věřte, že na Slavii ještě nemyslíme. Takhle to prostě je, máme na ni potom dva dny. Slavii známe velmi dobře, stejně jako oni znají nás, dva dny musí stačit. Pochopitelně je to brutální týden.“