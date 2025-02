Keane proti Plzni: irská legenda, teď vyvrhel pod tlakem. Koubek ho chválil

Na odvetu o postup do osmifinále Evropské ligy přijel se sebevědomím a domácí výhrou 1:0 v zádech. Zároveň s pocitem, že se krátce po nástupu do trenérského křesla ve Ferencvárosi dostal pod tlak.

Robbie Keane ztrácí s týmem v lize, kde s Ferencvárosem obhajuje titul. Ve čtyřech zápasech dvakrát prohrál a dvakrát remizoval. „To je jiný příběh, ligu budeme řešit po návratu do Maďarska. Když se podíváte na statistiky, dominovali jsme. Je z toho patrné, že máme převahu a půjdeme nahoru i výsledkově. Důležité je zápasy kontrolovat,“ zdůraznil irský trenér.

Jak se Robbie Keane, legendární irský útočník, historicky nejlepší střelec země (146 zápasů, 68 gólů) a deset let reprezentační kapitán ocitl jako trenér maďarského klubu? Sportovní ředitel Tamás Hajnal přiznal, že ho sledoval delší dobu. Od léta, kdy skončil v izraelském Maccabi Tel Aviv, byl bez angažmá a lukrativní nabídka z klubu, který podporuje režim Viktora Orbána , ho zaujala.

Po lednovém nástupu se s týmem blýskl na evropské scéně, kde před naplněnou Groupama Arenou zdolal v dramatické přestřelce 4:3 nizozemský Alkmaar. Tým prošel do vyřazovací fáze Evropské ligy, čímž splnil velký úkol. Minulý týden s mužstvem porazil 1:0 Plzeň a začal dobře souboj o osmifinále soutěže.

Trenér Plzně Miroslav Koubek po těsné porážce v Budapešti připustil, že ho Ferencváros s novým trenérem v úvodu utkání zaskočil. „Vsadili na dva hrotové silné útočníky ve vzduchu. Hru zjednodušili, hráli nepříjemně, agresivně. Zvolili možná trošku ostrovní taktiku podle trenéra Robbieho Keana,“ ocenil kouč Viktorie mladšího kolegu po prvním duelu.

Do odvety jde český klub poučenější, nachystaný bude i soupeř, byť bez klíčového vykartovaného kapitána a druhého nejlepšího střelce aktuálního ročníku Evropské ligy Barnabáse Vargy. „Díval jsem se na to ještě jednou, neměla to být žlutá. V podobných zápasech potřebujete velké hráče, je to nepříjemné,“ zlobil se irský kouč.

Kritika angažmá v Izraeli

Za sebou má úchvatnou hráčskou kariéru, v Irsku ho uznávali jako výjimečnou legendu. Jenže po začátku jeho trenérské kariéry se situace zvrtla. Keane přijal v sezoně 2023/24 angažmá u izraelského Maccabi. Po třech letech klubu vrátil titul, jenže problém nastal v politice.

Naplno vypukl izraelsko – palestinský konflikt, v Irsku rostla podpora Palestinců a Keanovi bylo doma vyčítáno, že bere „špinavé“ peníze od válečného agresora. V Dublinu mu najednou nadávali, s celou rodinou se ocitl pod ohromným tlakem na sociálních sítích. Také proto v létě 2024 angažmá raději ukončil.

Po půlroční pauze přijal další výzvu a znovu v zemi s problematickou politickou situací. V Maďarsku tvrdě vládne Viktor Orbán. Podporuje sport a peníze jdou díky tomu i do Ferencvárose, který je schopný platit zvučné zahraniční trenéry. „Já politiku neřeším, soustředím se na fotbal,“ dokolečka opakuje Keane.

V Plzni je na další náročné misi, necelé dva měsíce po nástupu do nové pozice. „Pro takové zápasy mě baví trénování, mám s podobnými situacemi zkušenosti. Víme, že to bude fyzicky náročné, plné soubojů. Plzeň je silný tým, je to pro naše hráče výzva,“ pravil den před výkopem.