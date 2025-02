Plzeň - Ferencváros 3:0. Viktoria slaví postup! Durosinmi už zase řádí

Do Plzně přijela i početná skupina fanoušků z Maďarska • ČTK / Chaloupka Miroslav

Hrát evropské zápasy v Doosan Areně Plzni tuze chutná. Viktoria si ve velkém stylu ve čtvrtek večer poradila v odvetě (první zápas prohrála 0:1) vyřazovací fáze s Ferencvárosem a po výhře 3:0 slaví postup do osmifinále Evropské ligy! Demolici maďarského šampiona odšpuntoval Václav Jemelka. Fenomenální návrat hlásí nigerijský hroťák Rafiu Durosinmi, jenž přinesl Viktorii třetí zásah a zásadní ingredienci k průchodu do dalšího kola. Dalšího soupeře se Viktoria dozví v pátečním losu, hrozí jí dva premianti ligové fáze.

Trenér Miroslav Koubek se svými plzeňskými kolegy stejně jako v Teplicích vsadil na Rafia Durosinmiho od prvních minut, tentokrát ve dvojici s Matějem Vydrou. Návrat vysokého hroťáka po těžkém zranění kolene probíhá skoro v hollywoodském stylu.

Rok a čtvrt čekání, nejistota po náročných operacích, jestli vůbec půjde návrat do velkého fotbalu. V případě „Dura“ už je skoro zbytečná otázka, zda je to v jeho případě možné. Právě on zásadním způsobem pomohl k tomu, že Viktoria po loňském čtvrtfinále Konferenční ligy pronikla mezi nejlepší šestnáctku v Evropské lize.

Plzeň čekala na dorovnání manka z Budapešti 27 minut. Roh Cadua hlavičkoval prudce Durosinmi, gólman Dávid Gróf zasáhl výborně a míč vyrazil. Jenže našel si ho opět nigerijský hroťák a ve spolupráci s Jemelkou dotlačili balon do sítě. Branka byla nakonec připsána Jemelkovi.

První gól odšpuntoval domácí ofenzivu, v níž hrál uzdravený Durosimi společně s Matějem Vydrou a Pavlem Šulcem klíčovou roli. Šulc po uvolnění od Vydry prostřelil Grófa podruhé, ještě před půlí zvýšil na 3:0 Durosinmi po Šulcově asistenci. Tři zásahy bohatě stačily k postupu a Viktoria mohla slavit.

Zpět k hlavní postavě zápasu. Dlouhá zdravotní pauza je pryč během několika týdnů, 22letý forvard na svých bedrech znovu táhne Viktorii. Dvakrát se prosadil v Teplicích a ukázal se i v odvetě s maďarským šampionem. Jeho návrat na hřiště je jedním z hlavních motivů začátku českého fotbalového jara.

Na tribuně Fousek či Tvrdík

Přitom napjatí fanoušci v Doosan Areně sledovali opatrný start, sváteční evropský duel nalákal i hosty, kteří tak často na plzeňský stadion nezavítají. Na tribuně mimo jiných seděli předseda FAČR Petr Fousek, na druhé VIP tribuně usedl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík nebo reprezentační manažer Tomáš Hübschman.

Bossovi Slavie asi nebylo úplně dobře po těle, pokud si představil, jak bude Durosinmi hrozit obraně „sešívaných“ v nedělním ligovém šlágru. Přesto Adolfu Šádkovi po zápase gratuloval k velkému úspěchu Viktorie a získaným bodům do českého koeficientu.

Také kvůli nabitému programu šel Durosinmi ze hřiště už v 54. minutě. Doručil důležitou branku a v klidu šetřil síly na neděli. Nebyl důvod hráče přepínat, Plzeň ho v následujících týdnech bude ještě hodně potřebovat. Do akce šel Prince Adu, další nebezpečný ofenzivní zabiják. Svou velkou gólovku v závěru ale zazdil, navíc se při zakončení nejspíš nepříjemně zranil.

Západočeši už si ve druhém poločase v klidu hlídali náskok a v závěru si vychutnávali další ohromný klubový úspěch. Po loňském čtvrtfinále v Konferenční lize pronikli mezi nejlepších šestnáct evropských celků v soutěži o patro výš. V pátek po obědě se dozví dalšího soupeře – při losu se rozhodne mezi dvojicí Lazio Řím, Bilbao, přičemž se španělským soupeřem hrála Plzeň na jeho hřišti na závěr Ligové fáze – 30. ledna tam prohrála 1:3.