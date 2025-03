Kozák fandí Laziu: Ale Plzeň jim nechutná. Jsou tam nevyřízené účty, dají si pozor

Když mluví o italském fotbale, speciálně o Laziu, naskočí do něj spousty energie. Libor Kozák (35), aktuálně útočník druholigové Opavy, prožil v římské metropoli jedny z nejlepších let kariéry. Vystřelil do velkého fotbalu, ještě lepší angažmá mu bohužel zkomplikovala zranění. Teď se těší, jak dopadne osmifinálová odveta Evropské ligy mezi Laziem a Plzní. „U mě vyhrává srdce,“ přiznává náklonnost k italskému týmu. Pro iSport popisuje i to, co by mohlo na favorita platit.

Libor Kozák se v Laziu prokousával do elitního týmu z juniorské primavery, pracovitostí a především góly si získal v klubu výrazné postavení. Před duelem v Plzni ho vedení dokonce pozvalo na předzápasovou slavnostní večeři, současný útočník Opavy zápas v Doosan Areně hodnotil z pozice spolukomentátora. Po výhře 2:1 zaujal i perfektní italštinou při rozhovoru na kamery s trenérem Markem Baronim. „Plzeň jim to doma znechutila,“ říká pro iSport.

Co čeká Plzeň na Laziu?

„V Plzni to bylo jednostranné utkání, ale s opačným výsledkem. Lazio vytěžilo z minima maximum, určitě je výhra uklidnila do odvety. Budou chtít zlepšit hru, aby nebyli tolik pod tlakem jako v Plzni. Také si budou chtít napravit pondělní remízu s Udinese. Půjdou po postupu i po výsledku.“

Cítí se po prvním zápase v komfortní pozici?

„Jsem zvědavý, kolik přijde lidí. Podle ohlasů, co mám z okolí týmu i od dalších lidí z Itálie, je to pro Lazio důležitý zápas. Cítí povinnost postoupit a zvládnout to, navíc po takovém zápase. Věřím, že na stadion přijde vysoká návštěva a bude dobrá atmosféra. Pro Plzeň to nebude jednoduché, ale doma ukázala, že s nimi hrát umí. Nemá co ztratit, její hráči do zápasu nepůjdou svázaní.“

Překvapilo je, že se v Plzni dostali pod takový tlak?

„Už po zápase jsem