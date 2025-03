Plzeňská cesta za zázrakem i miliony: Chce to fotbalovost. Lazio očekává hladký postup

Trávník během středečního plzeňského tréninku zkrápěl vytrvalý déšť, v Římě pršelo prakticky celý den. Hřiště ale při pohledu z tribuny nijak netrpělo. Domácím tak „zmizí“ jedno téma, které omílali před týdnem v Plzni – v zápase, který vyhráli vítězným gólem v posledních sekundách 2:1, si stěžovali na nepříjemný terén.

Viktoria doma na favorita nastoupila agresivním, běhavým stylem, jakým soupeře celé utkání znatelně týrala. Konečný výsledek 1:2 ale nahrává Laziu – nikdo nepochybuje o tom, že by odveta proti českému soupeři neměla vyjít. „Hráli v pondělí, o den později než my, budeme toho chtít využít. Dobili jsme baterky na maximum a vletíme na ně,“ slíbil kapitán Lukáš Kalvach.

Na Olympijském stadionu se Viktoria pokusí navázat na povedený výkon z domácího prostředí. Nebýt zbytečné branky, letěla do Itálie s velmi solidní šancí na senzační postup do čtvrtfinále Evropské ligy. V situaci, kdy si Lazio přivezlo jednogólový náskok, se proti vyspělému týmu pokusí o malý zázrak. Nejde o nesplnitelný úkol, ale v Itálii se musí všechno sejít.

„Aktivita je správné slovo. Nemůžeme přijet na odvetu s tím, že prohráváme o jednu branku a budeme pasivní. Jde o jediný recept, jak mít naději s dvojzápasem něco udělat,“ nastínil herní plán trenér Miroslav Koubek. „Inkasovaná branka v závěru i z taktického pohledu změnila prognózy do odvety. Jsme ve velmi nevýhodné situaci. Na druhou stranu – když někdo vede v poločase jedna nula, nemá zaručenou výhru.“

Na lavičce Viktorie prožívá druhou evropsky extrémně úspěšnou sezonu, v Římě ale jeho tým nastoupí s prohrou s Laziem a remízou v Pardubicích v zádech. „To jsou nesrovnatelné zápasy. První proti top evropské kategorii, bylo v tom emociální vypětí, fyzické, mentální a nevím ještě jaké. Pak jedeme do Pardubic, kde máme více ze hry, přes sedmdesát procent držení míče… Ale soupeři zápas vyšel, klobouk dolů,“ argumentoval Koubek.

Do Itálie neodletěli Milan Havel a Daniel Vašulín. „Kluci chytli chřipku, máme v týmu trošku virózku. Každá ztráta je znát, musíme se s tím vyrovnat,“ mrzelo plzeňského kouče.

Lazio si absolutně nepřipouští neúspěch, fanoušci i celý klub očekávají hladký postup a jasný výsledek. Všichni si ale moc dobře pamatují, že hráčům dal první zápas v Plzni zabrat.

„Málokdy jsem viděl tým s deseti hráči, kteří tolik běhají. Hodně nakopávali, chodili do soubojů. Důležité bude, abychom vyhrávali druhé balony. Musíme jít do zápasu s jasným cílem co nejdřív skórovat,“ nastínil domácí taktiku kouč Lazia Marco Baroni.

Plzeň před rokem ztratila čtvrtfinále Konferenční ligy v odvetě na hřišti Fiorentiny v prodloužení, ale zápas probránila, navíc se v bráně činil Martin Jedlička. K tomu hrála dlouhé oslabení bez vyloučeného Cadua. Na Laziu si mužstvo představuje jiný scénář – do Itálie se vrátil tým s dalšími zkušenostmi, herně vyspělejší a odhodlanější ukázat hlavně mnohem víc směrem dopředu.

Oba týmy do sebe v Plzni hodně šly, padly dvě červené. „Bezprostředně po zápase ve mně byly silné emoce. Zvlášť po průběhu, jak to vypadalo doma,“ zavzpomínal na týden staré utkání Kalvach.

„Motivace zvládnout to a postoupit je velká. Cílem bude jako doma dobře bránit, hodně běhat a hlavně jim nenechat prostor. Uvědomuje si jejich individuální kvalitu, náš běžecký výkon musí být maximální. K tomu přidat trošku klid a fotbalovost, jak se nám doma dařilo, aby zápas směřoval tam, kam chceme,“ přál si západočeský lídr.

Motiv uběhat italskou kvalitu je zřejmý, na rozlehlém stánku v Římě se ve čtvrtek večer ukáže realita. Plzeň hraje i o zajímavý bonus – případným postupem mezi nejlepší osmičku může získat dalších 2,5 milionu eur, tedy 63 milionů korun. Není se čeho bát, velký plzeňský (zároveň český) evropský večer klidně může přijít. Tak směle do toho, Viktorie!

Jak uspět na Laziu

Udržet nervy

Pavel Šulc odnesl červený zákrok od Nikola Rovelliho šrámem na hlavě, jasné bylo i druhé vyloučení Samuela Gigota po faulu na Cadua. Italové mohou při agresivním pojetí Plzně znovu znervóznět a oplácet. Hráči Viktorie musí naopak zůstat v klidu a udržet nervy.

Neinkasovat první

Jedno z velkých předzápasových témat. Pustit Lazio brzy do vedení a dotahovat už dvoubrankové manko znamená takřka neřešitelný úkol. Viktoria bude chtít zůstat co nejdéle ve hře, to znamená držet nulu vzadu, počkat si na klíčový moment a třeba i poslat zápas do prodloužení.

Agresivita, pohyb

Italové přiznali, že z Plzně přijeli hodně vyždímaní, projevilo se to i při pondělní remíze 1:1 s Udinese. Agresivní styl plný pohybu, napadání a soubojů technickému týmu nevoní. Plzeň v odvetě musí hrát podobně – na hranici sil a nutit soupeře k chybám. Aby její fotbal bolel, zalézt do hlubokého bloku není řešení.