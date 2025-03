Debutující Zima v EL nezabránil debaklu. Černý s Rangers slaví, postup United i Spurs

Bodö/Glimt prošlo dál navzdory porážce 1:2 na hřišti Olympiakosu Pireus. Norský celek se v dalším kole utká s Laziem Řím, které domácí remízou 1:1 vyřadilo Viktorii Plzeň. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Tottenham - Frankfurt, Lyon - Manchester United a Bilbao - Rangers. Úvodní duely se odehrají 10. dubna, odvety o týden později.

Rangers šli do odvety s nadějným náskok 3:1, o ten ale přišli po dvou gólech Szymaňského a zápas v Glasgowě jako jediný z dnešního programu dospěl do prodloužení a následně do rozstřelu. Černý ve druhé sérii ranou doprostřed brány udržel svému týmu vedení poté, co na druhé straně hned na úvod minul Tadič. Ve třetí sérii neuspěl domácí Hagi, hned nato ale zaváhal i Fred a v páté sérii neproměnil ani jeho spoluhráč Yandas. Český reprezentační křídelník tak bude mít šanci v dalším kole rozšířit svou sbírku šesti gólů v soutěži.

Zima přestoupil do FCSB v rámci rumunské ligy z Petrolulu v lednu a dnes dostal poprvé šanci v soutěžním utkání. Jeho tým se však ani nepřiblížil zdramatizování dvojzápasu po domácí porážce 1:3. Jednatřicetiletého gólmana překonali v úvodním dějství nekompromisními ránami Mikautadze s Nuamahem, kteří to zopakovali ve stejném pořadí i ve druhém poločase.

Bilbau dnes ulehčil snahu o obrat po úvodní prohře 1:2 stoper Hummels, jenž už v 11. minutě dostal červenou kartu po faulu na unikajícího Sannadiho. Další rána pro Římany přišla v nastavení první půle, kdy Nico Williams skóroval po propadlém centru bratra Iňakiho.

Drtivý tlak domácích přeměnil v postupový gól v 68. minutě hlavou Berchiche. V závěru přidal svoji druhou branku Nico Williams, v nastavení už jen zkorigoval skóre z penalty Paredes. Bilbao má stále naději, že si 31. května zahraje finále na svém stadionu. AS prohrál po předchozích šesti soutěžních vítězstvích.

Druhý baskický celek v soutěži naopak končí. San Sebastian sice šel na Old Trafford do vedení v 10. minutě zásluhou Oyarzabala, jenž skóroval z pokutového kopu i před týdnem při remíze 1:1, Manchester United ale otočil výsledek díky dalším dvěma penaltám. Obě proměnil pro změnu kapitán domácích Fernandes.

Hosty v 63. minutě oslabil vyloučený Aramburu a „Rudí ďáblové“ už náskok nepustili. Naopak v 87. minutě dokonal hattrick křižnou střelou Fernandes, jenž je s 24 góly a 17 asistencemi nejproduktivnějším hráčem v historii Evropské ligy. Pojistku přidal v nastavení Dalot. Manchester zdolal San Sebastian v osmém vzájemném duelu počtvrté, teprve podruhé však doma.

Frankfurt s přehledem potvrdil výhru 2:1 z Amsterodamu, dnes vedl o dvě branky už v 25. minutě a utkání dominoval i po přestávce. Dvěma góly se blýskl ofenzivní záložník Götze. Eintracht vyhrál doma v této sezoně Evropské ligy počtvrté za sebou, nepřišel si pouze v úvodním utkání na Plzeň (3:3).

Neuspělo ani další nizozemské mužstvo Alkmaar, přestože si přivezlo na hřiště Tottenhamu náskok 1:0. „Kohoutům“ pomohl do dalšího kola dvěma zásahy Odobert. Brankář Antonín Kinský nebyl ani na lavičce londýnského celku, protože není na soupisce pro evropské poháry.

Bodö/Glimt poslal do vedení v první půli útočník Högh, jenž se sedmou trefou v ročníku dotáhl do čela tabulky střelců. Po změně stran skóre otočil Jaremčuk, jehož dvě branky proložil neproměněnou penaltou spoluhráč Rodinei. Na víc už se Olympiakos nezmohl a po loňském triumfu v Konferenční lize další evropskou trofej nepřidá. Závěr zápasu navíc dohrál bez vyloučeného brankáře Tzolakise, jehož musel zastoupit mezi třemi tyčemi obránce Retsos.

Výsledky odvetných utkání osmifinále EL:

Olympiakos Pireus - Bodö/Glimt 2:1 (0:1)

Branky: 53. a 65. Jaremčuk - 36. Högh. ČK: 89. Tzolakis (Olympiakos). První zápas 0:3, postoupilo Bodö/Glimt

Frankfurt - Ajax Amsterdam 4:1 (2:0)

Branky: 25. a 82. Götze, 7. Bahoya, 67. Ekitiké - 78. Taylor. První zápas 2:1, postoupil Frankfurt

Bilbao - AS Řím 3:1 (1:0)

Branky: 45.+3 a 82. N. Williams, 68. Berchiche - 90.+3 Paredes. ČK: 11. Hummels (AS Řím). První zápas 1:2, postoupilo Bilbao

Tottenham - Alkmaar 3:1 (1:0)

Branky: 26. a 74. Odobert, 48. Maddison - 63. Koopmeiners. První zápas 0:1, postoupil Tottenham.

Manchester United - San Sebastian 4:1 (1:1)

Branky: 16. z pen., 50. z pen. a 87. Fernandes, 90.+1 Dalot - 10. Oyarzabal z pen. ČK: 63. Aramburu (San Sebastian). První zápas 1:1, postoupil Manchester.

Lyon - FCSB 4:0 (2:0)

Branky: 14. a 47. Mikautadze, 37. a 88. Nuamah. První zápas 3:1, postoupil Lyon.

Rangers - Fenerbahce Istanbul 0:2 po prodl. (0:2, 0:1), na pen. 3:2

Branky: 45. a 73. Szymaňski. Penaltu proměnili: Tavernier, Černý, Lawrence - Džeko, Djiku. Penaltu neproměnili: Hagi - Tadič, Fred, Yandas. První zápas 3:1, postoupili Rangers.