Evropský účet: 367 milionů pro Plzeň. A megaúspěch v žebříčku koeficientů!

Což je fakt docela důležitá věc. Proč?

Nejdřív k desáté pozici, která je ještě důležitější. Ta zaručuje, že český mistr 2025/26 vstoupí v následující sezoně rovnou do ligové fáze Ligy mistrů. Tak, jako to už platí v probíhajícím ročníku. Což kromě porovnání s naprostou elitou znamená také stovky milionů, které se různými cestami dostanou do českého fotbalu. Tato příčka však byla zajištěná už delší čas.

Čerstvě se hrálo o tu devátou. Díky ní bude mít český vicemistr 2025/26 jistou přinejmenším ligovou fázi Evropské ligy, pokud neuspěje v předkole Ligy mistrů. Z toho vyplývá, že Česko má garantované tři týmy v hlavní části některého z pohárů, aniž by koplo do míče.

Dopadlo to dobře díky tomu, že Fenerbahce ve čtvrtek v noci vypadlo v osmifinále Evropské ligy proti Rangers. Rozhodl o tom až penaltový rozstřel, poděkování míří také za Václavem Černým. Pořadí, které se už na těchto pozicích nezmění, proto vypadá následovně:

Je to poprvé, kdy český pětiletý koeficient přelezl přes čtyřicet bodů.

Kdo si pomyslí, že účast v Lize mistrů sice přinese miliony, ale kvůli výsledkové nouzi – jako nyní Sparta – zhorší koeficient, nemá pravdu. Už samotný postup přináší bonus v podobě šesti bodů, což je poměrně slušně vycpaný polštář.

Koneckonců, české kluby si vedly v sezoně co do koeficientů takto:

Plzeň - 19,250

- 19,250 Sparta - 14,500

- 14,500 Slavia - 7,000

- 7,000 Mladá Boleslav - 9,000

- 9,000 Baník - 3,000

Je tedy patrné, že Sparta nebyla koulí, co kvůli Lize mistrů táhne koeficient dolů.

Do ročníku 2026/27 půjdou české kluby s pěti účastníky takto:

mistr - ligová fáze Ligy mistrů

- ligová fáze Ligy mistrů vicemistr - 2. nebo 3. předkolo Ligy mistrů s jistotou ligové fáze Evropské ligy

- 2. nebo 3. předkolo Ligy mistrů s jistotou ligové fáze Evropské ligy 3. v lize/vítěz poháru - play off Evropské ligy s jistotou ligové fáze Konferenční ligy

- play off Evropské ligy s jistotou ligové fáze Konferenční ligy 4. v lize - 2. předkolo Evropské ligy

- 2. předkolo Evropské ligy 5. v lize - 2. předkolo Konferenční ligy

Už výše nenápadně zaznělo, že největší příspěvek do koeficientu přidala v téhle sezoně Plzeň. Tleskat musí úplně všechny české kluby, protože i ty, které nehrají evropské poháry, si díky tzv. solidarity payment přijdou na slušné miliony korun. Třeba až na nějakých dvacet. Ale to už je zase jiný příběh.

Když už jsme u milionů a když už jsme u Plzně, můžeme jí vystavit konečný účet z této sezony. Viktoria si vydělala 14,59 milionů eur, v přepočtu 367,2 milionů korun. I když došla nejdál, patří jí mezi českými kluby až třetí místo.

Nepřekvapí, že nejdéle počítají peníze na Spartě – 28,51 milionů eur neboli 717,6 milionů korun. S odstupem za Spartou, ale stále před Viktorií, stojí Slavia. Přišla si na 16,71 milionů eur (420,6 mil. Kč). Sice uhrála méně bodů a vypadla dříve než Plzeň, ovšem získala přes sto milionů jako bolestné za vyřazení v play off Ligy mistrů a také její marketingovou hodnotu si UEFA cení víc.

Celkem české kluby vydělaly 66,9 milionů eur, v přepočtu 1,7 miliardy korun.