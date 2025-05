Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Fotbalisté Manchesteru United a Tottenhamu mohou stvrdit postup do ryze anglického finále Evropské ligy. Oba kluby z Premier League si před týdnem v úvodním semifinále zajistily nadějný náskok a bylo by velkým překvapením, pokud by jej ztratily. United nastoupí k domácí odvetě proti Bilbau s vedením 3:0, Tottenham se představí na hřišti norského týmu Bodö/Glimt po vítězství 3:1. Český náhradní gólman „Kohoutů“ Antonín Kinský nefiguruje na pohárové soupisce. Obě odvety mají výkop v 21:00, vy je můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSport.cz.