ONLINE: Plzeň - Malmö 3:0. I Viktoria jde do deseti, červenou kartu viděl Doski

Merchas Doski a Lukáš Červ v utkání proti Malmö
Merchas Doski a Lukáš Červ v utkání proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Lukáš Červ v utkání proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Rafiu Durosinmi střílí branku proti Malmö
14
Fotbalisté Plzně hrají druhý zápas ligové fáze Evropské ligy. V prvním domácím duelu v rámci soutěže hostí od 18.45 Malmö, se kterými se nacházejí v podobné situaci. Viktoria do souboje nastupuje po konci kouče Miroslava Koubka, kterého dočasně zastupuje asistent Marek Bakoš. Švédský klub, jenž rovněž prožívá výsledkovou krizi, hraje také po vyhazovu hlavního trenéra. V Doosan Aréně tak mají Západočeši slibnou šanci vybojovat první vítězství. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Panathinaikos11004:13
2Záhřeb11003:13
3Midtjylland11002:03
4Ludogorets11002:13
5AS Řím11002:13
6Lille11002:13
7Freiburg11002:13
7Stuttgart11002:13
9FC Porto11001:03
10FCSB11001:03
10Lyon11001:03
12Aston Villa11001:03
13Genk11001:03
14Braga11001:03
15Nottingham Forest10102:21
16Real Betis10102:21
17Celtic10101:11
17Plzeň10101:11
19CZ Bělehrad10101:11
20Ferencváros10101:11
21PAOK10100:01
22M. Tel-Aviv10100:01
23Basilej10011:20
24Brann10011:20
25Malmö10011:20
26Celta Vigo10011:20
27Nice10011:20
28Feyenoord10010:10
29Utrecht10010:10
30Rangers10010:10
31GA Eagles10010:10
32Boloňa10010:10
33Salcburk10010:10
34Fenerbahce10011:30
35Sturm Graz10010:20
36Young Boys10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

