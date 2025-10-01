Plzeň: do neděle s Bakošem. Možný návrat ke kořenům jako za Vrby, změny i na hřišti
V neděli se Zlínem (0:1) ztratilo tři body vyčpělé mužstvo, zdrcené posledními nezdary. Plzeň následně uzavřela éru trenéra Miroslava Koubka (74), skončil i asistent Jan Trousil. Klub spustil proces rozsáhlých změn, které budou pokračovat v dalších týdnech. Následující zápasy má na starosti Marek Bakoš, poprvé v kariéře tým povede jako opravdový, nikoliv zaskakující hlavní kouč. Úkolem je zvládnout čtvrteční Evropskou ligu s Malmö a především nedělní ligu s Hradcem.
Nové pořádky se v západočeské organizaci nastavují velmi rychle. V pátek došlo na oficiální oznámení příchodu majitele Michala Strnada, v pondělí na ukončení spolupráce s trenéry Miroslavem Koubkem a Janem Trousilem.
Další změny budou následovat, intenzivně se řeší příchod nového trenéra Martina Hyského, chystají se i personální rošády ve sportovním vedení. V úterý informoval Sport o možném nástupu nového sportovního ředitele Martina Vozábala místo Daniela Koláře.
Chystané pohyby nastanou pravděpodobně nejdřív na začátku reprezentační pauzy, následující dva zápasy s Malmö a s Hradcem mají „na hrbu“ dosavadní asistenti – Marek Bakoš se posunul do pozice hlavního, k ruce má zkušeného Zdeňka Bečku. Dočasně se k nim připojil plzeňský šéftrenér mládeže Štěpán Havránek.
„Není moc čas ty změny vstřebávat, přemýšlet nad nimi. Byly tři dny do zápasu s Malmö, kdy jsem se dozvěděl, že půjdu na pozici hlavního trenéra. V neděli po zápase s Hradcem si sedneme a řekneme si, jak to bude vypadat dál. Pak něco nastane,“ nastínil Bakoš den před výkopem se švédským soupeřem, který v kvalifikaci o Evropskou ligu jednoznačně vyřadil Sigmu Olomouc.
Plzeň v minulém týdnu ztratila duel na Spartě, remizovala na Ferencvárosi a padla se Zlínem, což vedlo k ukončení spolupráce s trenéry Koubkem a Trousilem. „Také my hráči jsme k tomu přispěli. Musíme si uvědomit, že nehrajeme za trenéra, za pana Šádka nebo za nového majitele, ale za Viktorku Plzeň. Pokud chceme hájit tyto barvy, každý si píše svůj příběh, historii,“ zmínil kapitán Matěj Vydra.
Změny mimo hřiště se dějí postupně, otočit kormidlem přímo na trávníku potřebuje Plzeň hned. Bakoš se svými kolegy už na čtvrteční duel chystají změny. I přes nedostatek času by mohly být poměrně zásadní, co se týká rozestavení i způsobu hry.
„Máme do zápasu plán, není ideální to pustit ven. Ale nějaké změny nastanou, uvidíte zítra, co se stane. Věřím, že to pro tým bude impuls. Uděláme zajímavý výsledek v podobě výhry a potěšíme lidi na stadionu. Budeme se snažit, aby odcházeli spokojení,“ přál si Bakoš.
Viktoria je v aktuální sezoně zranitelná dozadu, nabízí se vyztužit střed hřiště, kde se stále hledá řešení, jak nahradit kapitána Lukáše Kalvacha. Bakoš byl zvyklý ještě jako koncový útočník nastupovat pod Pavlem Vrbou v rozestavení 4-2-3-1, v hlavě může mít scénář s návratem k plzeňským kořenům a ustoupením od dlouhodobě používaného rozestavení se třemi stopery.
Typologii hráčů ke změně schématu v kádru najde. Mladý a v dobré formě hrající Jan Paluska by se mohl využít na pravé straně obrany, dříve tuhle pozici velmi dobře zastával Milan Havel. Uprostřed obrany Sampson Dweh s Václavem Jemelkou, vlevo Karel Spáčil. Před stopery Lukáš Červ a tvořivý Cheick Souaré, případně vysoký a důrazný Adrian Zeljkovič. Na křídlech rychlostní Amar Memič a Denis Višinský, k nim tvořivý Tomáš Ladra a nahoře kapitán Matěj Vydra.
Možný nový kouč Hyský, jehož příchod do Doosan Areny se intenzivně řeší, navíc zmíněné rozestavení využívá v Karviné. Plzeň se ale nejdřív musí soustředit na to, jak si poradit se švédským celkem a následně nepříjemným Hradcem, aby nezvětšovala už tak značnou ztrátu na ligové čelo.
„Hráči Malmö jsou silní na balonu, musíme do nich šlapat a vyvarovat se ztrát. Nechci tady nic velkého rozebírat, chceme se hlavně soustředit na nás. Výkony a výsledky nebyly v posledních týdnech ideální, musíme jezdit po prdeli, dát do toho emoce a nadstavba se dostaví,“ burcoval tým kapitán Vydra, který má trest kvůli vyloučení na Spartě v lize, do evropského duelu je ale připravený. „Nejsem výbušný typ, snažím se naši situaci řešit normálně. Ale pokud bude třeba, asi už zvýším hlas. Nebylo to poslední týdny ideální, musí se to změnit,“ dodal nejlepší střelec týmu.
Možná sestava Plzně na Malmö:
Jedlička
Paluska, Dweh, Jemelka, Spáčil
Zeljkovič, Červ
Memič, Ladra, Višinský
Vydra
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|16
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|17
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Utrecht
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|35
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Young Boys
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off