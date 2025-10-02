KL: Příští soupeř Sparty v Evropě padl v Arménii. Simič kousal prohru s Mohučí

Předplatné

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou kartu za tvrdý faul na Yana Etekiho. Porážku prožil i český obránce Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie podlehla doma Mohuči 0:1 gólem z penalty.

Noah, který se v základní fázi utká také s Olomoucí, rozhodl zápas už v šesté minutě, kdy se prosadil bosenský útočník Mulahusejnovič. Po půlhodině hry Jankovič "sestřelil" Etekiho a byl okamžitě vyloučen. Za přímou červenou kartu ho jistě čeká i zastavení činnosti, takže bývalý chorvatský mládežnický reprezentant přijde o zápas se Spartou. Noah si v početní výhodě hlídal vítězství a soupeře nepustil do jediné větší šance.

Simič nechyběl v základní sestavě Omonie a dlouho pomáhal držet čisté konto. Za stavu 0:0 měl dokonce šanci, ale nezakončil. Chvíli na to jeho spoluhráč fauloval ve vápně a Amiri z penalty rozhodl.

Vzápětí byl zápas přerušen kvůli výtržnostem fanoušků a hráči museli ze hřiště. Po návratu Simič střídal a poslední desetiminutovku a nastavení jen sledoval, jak se jeho spoluhráči marně snaží odvrátit porážku.

