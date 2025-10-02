Kratina o inflační spirále v lize: Některé nákupy byly odvážné, přivést cizince je levnější
Navzdory nepovedenému vstupu do sezony se v Teplicích nepanikaří a pozice trenéra Zdenka Frťaly je pevná. „Koukáme se na to z dlouhodobého hlediska a věřím, že to otočíme,“ říká nový majitel Milan Kratina. Mezi pilíře klubu řadí vybudování skautingového oddělení a zásadní rekonstrukci stadionu, která v plánech na papíře už notně pokročila. Miliardář se také pozastavil nad drahými přestupovými částkami a inflací, která přišla do fotbalu v souvislosti se stovkami milionů za televizní práva.
Teplice na slavnostní premiéře představily dokumentární sérii o minulé sezoně 2024/25, v jejímž průběhu převzal klub nový vlastník. Desetidílný filmový počin odvysílá televizní stanice Oneplay. Uplynulý ročník započal z pohledu Severočechů podobně turbulentně jako ten nynější. Před rokem měly Teplice po deseti kolech sedm bodů, teď mají ještě o jeden méně. V lize miliardářů se ovšem tentokrát nenajde žádný odpadlík, jakým loni byly České Budějovice.
Filmové dílo začalo poměrně dramaticky, když mapovalo detaily ze startu minulé sezony. Ta aktuální se vyvíjí podobně, je to jakási reminiscence?
„Věřím, že dokument je nejlepším teambuildingem pro současný tým. Doufám, že si hráči uvědomí, že umí hrát fotbal. Pořád v ně věříme. Rozpočet jsme obecně zvýšili. Už to není o tom, že by do Teplic chodili hráči, kteří zbyli. Jsou to fotbalisté, které si realizační tým vybral a tak by k tomu měli přistupovat.“
Věříte rovněž v realizační tým v čele s koučem Frťalou?
„Koukáme se na to dlouhodobě a věřím, že současnou situaci otočíme. Několikrát jsme měli až nehezkou smůlu. Zápasy se Zlínem, Slováckem nebo v Olomouci mohly dopadnout třemi body pro nás a nikdo by se tomu nedivil. Poslední zápas s Pardubicemi byl sice plichtovou holomajznou, ale i tu jednu tisíciprocentní šanci jsme měli my a zase ji neproměnili. Věřím, že už to prolomíme, že si to sedne a kluci si začnou věřit.“
Zasahujete do dění v klubu?
„S týmem a Rudou Řepkou (ředitel klubu) jsem v kontaktu skoro každý den. Probíhá to i tak, že se mě Ruda na něco zeptá. Pořád je to ale hlavně o managementu, jaký tu máme.“
Je variantou do přestupové politiky výrazněji sáhnout v zimě, pokud by body stále nepřibývaly?
„Byli jsme v top deset, co se týče aktivity na hráčském trhu. Rozhodně jsme do toho dost šlápli. Když se podíváte na optimální sestavu z jara minulé sezony a nyní na podzim, tak reálně jedinou volbou, kterou jsme neudělali my, byl odchod Ondry Kričfalušiho, který měl jít do zahraničí a je škoda, že mu to nevyšlo. Jde o hráče s fantastickým charakterem a držíme mu palce. Jinak jsme udělali všechny kroky, které jsme chtěli. Může se stát, že někoho přivedeme, pokud na určitých postech neucítíme dostatečnou kvalitu, nebo konkurenci.“
Instantní stres místo pohodového víkendu
Už v dokumentu sportovní manažer Štěpán Vachoušek poznamenal, že cenovky hráčů stouply i desetinásobně. Po příchodu několika dalších miliardářů do ligy stojí hráči ještě víc. Jak se na to díváte?
„Dá se na to reagovat různě. Pro nás je důležité, abychom dokončili skautingové oddělení: věděli, koho chceme a proč. Musíme totiž sledovat významně širší okruh hráčů než dosud. Myslím si, že do jisté míry se to uklidní. V momentě, kdy do toho naskočí noví majitelé, chtějí hodně posílit. Některé nákupy byly odvážné. Otázkou je, jestli se reálná cena hráčů z týdne na týden ztrojnásobila, nebo ne. To zjistíme v dalším přestupním období.“
Může se trh až zaseknout, že si kluby vinou vysokých cen nebudou hráče prodávat a budou se dívat ještě významněji do ciziny?
„Přivést zahraniční hráče je samozřejmě levnější už teď. Pro nás bude určitě důležitá kombinace Česko – Slovensko a cizinci. Ve všech fotbalových zemích kombinujete domácí odchovance, což v našem případě vnímám jako Čechy, Slováky a pak cizince.“
V srpnovém rozhovoru pro iSport a Ligu naruby upozornil Jan Nezmar na riziko toho, že kluby peníze za rekordně vysoká televizní práva snadno spotřebují, že přichází platová inflace. Neprožerou se tyto zdroje, když to řeknu dysfemisticky?
„To se už určitě prožraly. Podívejte se na to pohledem, že zvýšená televizní práva vedla k narovnání rozpočtů klubů, které do té doby byly ztrátové. Ale v momentě, kdy tyhle malé desítky milionů hned utratíte za vyšší mzdy a náklady, zase startujete z místa, na kterém jste byli předtím. Pokud někdo na rozdíl ode mě rozumí fotbalu a ekonomice klubů, je to určitě Honza Nezmar. Takže je pravděpodobně pravda, co řekne on.“
Stále jste čerstvý majitel fotbalového klubu. Jak to prožíváte, když nemáte šanci ovlivnit, co se děje na hřišti?
„Buď jsem na stadionu, nebo pořád koukám na online přenos či u televize. Je to hodně tlaku pro všechny. Místo pohodového víkendu si přivádíte instantní stres, který už máte v týdnu i z jiných aktivit. Pro zdraví je to horší, ale věřím, že až to otočíme, že přijde euforie a vyplaví se všechny endorfiny, dopaminy a hormony štěstí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu